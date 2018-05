Marko Ožić- Bebek ponovno izabran na čelo Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju“Biokovka“ : Ambicije i ciljevi usmjereni razvoju zdravstvenog turizma

Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju i u narednom četverogodišnjem mandatu vodit ćeTakvu odluku donijelo je Upravno vijeće 17. svibnja. Dr. Marko Ožić- Bebek vodio je Biokovku i u prethodnom mandatu, i ne samo jednom. Zaposlen u Biokovki kao liječnik od ’85., ovu ustanovu, koja ima u sezoni oko 200 zaposlenih i koja je prošle godine imala 1400 stacionarnih i 10 000 ambulantnih pacijenata, uspješno, uz pauzu kada je obnašao dužnost makarskog gradonačelnika, vodi još od ’96. Njegov rad ravnatelja Javne ustanove usmjeren je razvoju medicinskog i zdravstvenog turizma. U dosadašnjim mandatima to je pokazao uspješnim poslovanjem Biokovke i projektima koji su ostvareni.

Ponosni na realizirani projekt težak 10 milijuna kn vlastitih sredstava Biokovke

U godini koja je prethodila, Biokovka je uložila 10 milijuna kuna vlastitih sredstava u najveći projekt do sada. Biokovka i zajednica u cjelini ponosi se ovim projektom, koji je i jamac da se konkretno događa razvoj zdravstvenog turizma za što ovdje postoje sve predispozicije.

- Napravili smo projekat za renoviranje Biokovke i proširenje kapaciteta, što je do sada najveći projekt ove ustanove. Završena je cjelokupna dokumentacija. Dogodilo se nešto na što nismo mogli utjecati, a to je da država nije predvidjela ovakve ustanove-specijalne bolnice, kao kandidata za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova Europske unije. Sada će biti revizija tih ugovora i nadamo se kako će se to promijeniti i da ćemo moći aplicirati na ta sredstva. Projekt je gotov, ishodovali smo kompletnu građevinsku dokumentaciju i spremni smo na apliciranje.To nam je bio plan. Znajući da se sve može iskomplicirati „razbili“ smo taj projekt da se može raditi i fazno. Već smo krenuli s tim iz vlastitih sredstava Biokovke i za ovu godinu uložili 10 milijuna kn za renoviranje „C“ dijela zgrade koji od ’81. nije temeljito renoviran- kaže dr. Ožić- Bebek.

Ove sezone goste je dočekao renoviran dio u kojem su sada klimatizirane sobe, izmijenjene kompletne instalacije, uređena kupatila, sobe prilagođene i invalidima koji su u kolicima i opremljene su novim namještajem. Sada su te sobe u rangu hotela s tri plus zvjezdice.

Povećanje kapaciteta za 100 postelja dogradnjom zapadnog dijela

Zalažete se za razvoj selektivnog turizma i povećanje smještajnih kapaciteta Biokovke, je li to u fokusu planova vašeg novog četverogodišnjeg mandata na čelu Biokovke?

- Planiramo dodatno, na najvišu razinu urediti prostore za zdravstveni turizam. Istočni dio gdje je sada ulaz i recepcija planiramo potpuno ostaviti za medicinu, odnosno medicinski turizam koji valja razlikovati od zdravstvenoga. Desno bi trebao biti zdravstveni turizam. Znači nama je plan povećanje kapacitetea i uređenje plažnog objekta na višu razinu. Povećanje smještajnih kapaciteta za 100-tinjak postelja namjeravamo dogradnjom na zapadnom dijelu.Već je ishodovana građevinska dozvola. Namjeravamo urediti prostore za najvišu kvalitetu zdravstvenog turizama. Nadam se kako će ulaskom većih subjekata na naše područje kao što su Bluesun i Wallamar koji će sigurno s obzirom na velike investicijska ulaganja težiti cjelogodišnjem radu i tako razvijati selektivne oblike turizma, a jedan od njih je i zdravstveni. Očekujem da ćemo tada moći ostvariti jaču suradnju s hotelijerima Makarske rivijere. Imamo znanje, iskustvo i kadrove, oni bi imali prostor i tržište, goste. Takav bi se proizvod mogao plasirati na svjetskom tržištu – zadovoljno će dr. Marko Ožić- Bebek. Naglašava kako se Biokovka bavi zdravstvenim turizmom i ima odlične rezultate, ali da to nije dovoljno.

- Mi smo i zdravstvena ustanova i moramo biti ti koji će primjerom i djelom vući razvoj zdravstvenog turizma na ovom području, posebno kad je poznato da je Županija i Dječje selo označila kao prostor za razvoj zdravstvenog turizma – dodaje Bebek.

Pokretač razvoja selektivnog turizma

Podsjetimo, Biokovka je bila odmaralište ratnih vojni invalida iz 2.svj.rata. Od ’81. je pretvorena u centar za rehabilitaciju i tada je sagrađen istočni dio čije je kompletno renoviranje završeno upravo ovih dana.

- Tako je Biokovka funkcionirala do Domovinskog rata do kada su tu radila samo 2 liječnika, dr. Malešević i ja. Po završetku specijalizacije kada je krenuo Domovinski rat ja sam otišao u brigadu kao doktor specijalist i načelnik saniteta. Ministar Hebrang je tada ovakve ustanove pretvorio u specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju -podsjeća dr. Ožić -Bebek.

Za vrijeme Domovinskog rata Biokovka je bila puna ranjenika i uvjeti su zahtjevali veći angažman medicinskog osoblja. Zapravo zajedno djeluju oba segmenta i bolnički i turistički. Jačao je taj medicinski dio. Danas u Biokovki ima 5 fizijatara i 1 liječnik opće prakse te oko 40 fizioterapeuta.

Svi podaci poslovanja Biokovke pokazuju da je u zadnje četiri godine afirmirana kao kompletna i stručno osposobljena zdravstvena ustanova s kvalitetnom medicinskom uslugom, značajnim smještajnim kapacitetima i prehranom.

Dva pravca razvoja Specijalne bolnice „Biokovka“

- U obnovljenim „A“, „D“ i „E“ dijelu u sljedećem četverogodišnjem razdoblju planiramo da treba doći do povećanja ukupnog broja noćenja i do 115.000 godišnje.

Dva su glavna pravca razvoja Specijalne bolnice Biokovo; onaj koji ovu bolnicu vodi prema modernoj medicinskoj ustanovi u kojoj će se provoditi suvremena medicinska rehabilitacija prema standardima takvih ustanova u EU. A drugi pravac je da na osnovama takve suvremene medicinske ustanove razvija turističko-ugostiteljski dio koji će se baviti zdravstvenim, medicinskim i športskim turizmom.

J.Glučina / IvoR