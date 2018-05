Zbog održavanja Biciklijade: U subotu posebna regulacija prometa u gradu, riva zatvorena od 7 do 12.30 sati

Zbog održavanja 16. po redu Biciklijade u subotu 26. svibnja će u Makarskoj na snazi biti posebna regulacija prometa, dok će gradska riva biti zatvorena za promet od trajektnog pristaništa do zgrade Grada Makarske od 7 do 12.30 sati. Kako je objavljeno na službenim internetskim stranicama Grada, u vremenu od 10 sati do 10.40 sati za promet će biti zatvorene i ulice Franjevački put (od Gradskog sportskog centra do križanja s Ulicom Stjepana Ivičevića), zatim Don Mihovila Pavlinovića, Ante Starčevića do kružnog toka kraj autobusnog kolodvora, te Ulica kralja Zvonimira (kraj Tommyja) do gradske rive. Zbog sigurnosti svih sudionika u vremenu od 10 do 10.40 sati bit će zatvorene i poprečne ulice i križanja: Šetalište fra Jure Radića (parkiralište), Alkarska ulica, Ulica don Klementa Grubišića, križanje Ulice Franjevački put i Ulice Stjepana Ivičevića, Ulica oca Petra Perice, Ulice Kotiška i Potok, izlaz iz Alkarske ulice prema Domu zdravlja, zatim Ulica petorice Alačevića, Ulica Put Makra, Ulica Ivana Pavlovića Lučića, Biokovska ulica, Ulica velika vrata, Ulica slikara Gojaka, parkiralište kod Osnovne škole Stjepana Ivičevića, Jadranska ulica, izlaz iz Ulice A. G. Matoša, vrh Ulice Stjepana Radića, ulaz na parking Sinokoša, Ulica kralja Petra Krešimira IV. (kod Tommyja), izlaz kod Policijske postaje Makarska te kod Mercesa. Iz Grada Makarske apeliraju na građane za strpljenje u prometu, a roditeljima čija će djeca sudjelovati na Biciklijadi napominju da najmlađi moraju imati pratnju kao i da su kacige obavezne.

