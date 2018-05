Požar u Kalalargi: Vatrogasci u unutrašnjosti kuće pronašli mrtvu osobu

Jedna osoba smrtno je stradala u požaru koji je jutros oko 3.30 sati izbio na katu kuće u Kalalargi, u samom centru grada. Nakon dojave koja je pristigla u 3.38 sati makarski vatrogasci zaputili su se na mjesto događaja, no požar je u međuvremenu već zahvatio krovište kuće. Vatra je obuzdana do 4.45 sati te je spriječeno širenje na susjedna krovišta, no nažalost u unutrašnjosti je uskoro pronađeno mrtvo tijelo, a prema neslužbenim informacijama u pitanju je ženska osoba. Kako je zapovjednik makarskih vatrogasaca Dražen Glavina izjavio medijima, DVD Makarska imao je probleme pri dolasku u Kalalargu zbog zakrčenosti ulice, zbog čega je vatrogasnom vozilu trebalo oko 25 minuta da prijeđe 600- tinjak metara udaljenosti. – Problem je što su ulice zakrčene stolovima, kablovima koji su nisko postavljeni, rasvjetom… uzima se svaki pedalj kako bi netko nešto zaradio. Ipak smo uspjeli proći. Kada su stigle ljestve, požar je vrlo brzo ugašen – izjavio je Glavina za Jutarnji list.

O.F. / IvoR