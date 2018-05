Večeras druga polufinalna utakmica doigravanja za futsal prvaka Hrvatske: Novo Vrijeme spremno zauzvratiti DInamu

Večeras se u gradu podno Biokova igra druga utakmica doigravanja za malonogometnog prvaka Hrvatske, domaće Novo vrijeme Apfel dočekuje sastav Futsal Dinama koji je u prvoj utakmici u Zagrebu slavio pobjedu rezultatom 3:1. Nema sumnje da će dvorana na GSC biti ispunjena do vrha, a domaća momčad puna je optimizma. I na utaklmici u „Kutiji šibica“ Makarani su bili ravnopravan protivnik modrima koji su na kraju slavili najviše zahvaljujući sjajnom vrataru Škoriću. Kapetan Novog vremena Mate Vuković koji je u posljednjim utakmicama često bio i strijelac očekuje pobjedu svoje momčadi i novom putu u Zagreb na majstoricu koja će im donjeti toliko očekivano finale. Protiv Futsal Dinamo očekuje veliku podršku navijača koji će im biti šesti igrač i pomoći im da dođu do pobjede. Ovo je za nas utakmica godine kaže Vuković, iako su gosti iskusna i kvalitetna momčad koju predvodi lukavi Miće Martić na našem terenu nas ne mogu iznenaditi. Mi imamo kvalitetan sastav koja igra napadački nogomet, no u ovoj utakmici moramo biti strpljivi i borbeni kako bi došli do bilo kakve pobjede. U drugoj polufinalnoj utakmici na nama je veći pritisak, u majstorici će nam rasti šanse za očekivano dalmatinsko finale. Kako u našem sastavu nema ozljeđenih ni kažnjenih igrača trener Strunje imat će mogućnost veće rotacije, a to nam je nedostajalo u drugom dijelu prvenstva kada smo igrali bez ozljeđenih Osredkara, Santane i Andrijaševića. Na kraju Vuković kaže da očekuje spektakularnu utakmicu koja će zadovoljiti njihove brojne navijače a njih odvesti u Zagreb po finale.

Jakov Kovačević