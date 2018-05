Od 5. do 10. lipnja održava se Makarska Connexion – gourmet i craft beer festivala : U Makarsku dolaze neki od najboljih svjetskih craft pivara

Početkom idućeg mjeseca u našem će se gradu održati prvo izdanje nove i vrlo ambiciozne gastro manifestacije – naime, od 5. do 10. lipnja program Makarska Connexion – gourmet i craft beer festivala dovodi preko 20 pivovara iz Hrvatske, Engleske, Njemačke, Slovenije i Švedske uz više od 60 vrsta i stilova pive, dok zabavni program nudi koncerte poput slovenskih legendi Lačni Franz ili splitskih jazzera Black Coffee. Kako najavljuju organizatori, Makarska Connexion festival svojevrsni je nastavak iznimno uspješnog Zagreb Connexion festivala koji je svoju premijeru doživio krajem 2017. te kada je u suradnji sa Veleposlanstvom Velike Britanije Hrvatsku posjetilo 20ak najboljih craft pivara s Otoka, među njima i neki od najboljih craft pivara na svijetu – poput Moor Beer pivovare koja nosi titulu najbolje britanske craft pivovare 2017.godine. Ista će imena kroz nekoliko dana posjetiti i Makarsku, a osim njih u goste dolaze i ugledne craft pivovare iz Slovenije, Njemačke i Švedske, čije će nove uratke od hmelja hrvatski ljubitelji craft pivarstva po prvi puta imati priliku isprobati upravo u Makarskoj.

U suradnji sa Veleposlanstvom Kraljevine Velike Britanije – najbolje s Otoka

Od 5. do 7. lipnja, na tzv. ‘zatvorenom’ dijelu festivala, u restoranima diljem grada vrhunski hrvatski chefovi gostuju prezentirajući svoje kulinarske vještine u sparivanju tradicionalnih, ali i nekih novih jela sa okusima vrhunskih craft piva i stilova, što su doživljaji za koji je uputno svoje mjesto za stolom rezervirati unaprijed. No glavni dio manifestacije svakako je otvoreni dio koji se za vikend od 8. do 10. lipnja održava u parku fra. Jure Radića na poluotoku Osejavi gdje će se najširoj publici sa svojim proizvodima predstaviti više od 20 gostujućih craft pivovara, s više od 60 stilova i vrsta piva. Ne manje važan dio doživljaja biti će i cooking show na kojem će svim posjetiteljima naši masterchefovi predstaviti svoje viđenje sparivanja tradicionalne hrane makarskog kraja sa bogatstvom okusa vrhunskih craft piva!

Iskorak koji prati turističke trendove tzv. ‘craft turizma’

Festivalsku atmosferu upotpunit će i štandovi sa ponudom vrhunskih proizvoda sa seoskih imanja i OPG-ova, ali i rukotvorina makarskog kraja, kao i bogat glazbeni program, nagradne igre i drugi zabavni sadržaji za sve uzraste. - Vjerujemo, a i plan nam je na kojem sa partnerima najozbiljnije radimo već duže vrijeme, da Makarska Connexion festival postane tradicionalna manifestacija i nezaobilazni dio makarske turističke ponude – i najbolji uvod u ljeto pred nama. Pozivamo sve ljubitelje vrhunskog piva i gastronomije iz Dalmacije, ali i šire, da nam se pridruže u ovom jedinstvenom doživljaju i podrže ovaj iskorak koji prati turističke trendove tzv. ‘craft turizma’ u Europi, ali i svijetu’, naglašava direktorica TZ Makarska Hloverka Novak-Srzić Potporu prvom izdanju Makarska Connexion gourmet i craft beer festivala dali su Grad Makarska i TZ Grada, te Hrvatska Gospodarska Komora i njene sekcije ugostitelja i turističkih djelatnika.

O.F.

Festival u brojkama Organizatori: Turistička zajednica grada Makarske, Pivnica Pivac, Varionica (Zagreb), Craft Room – Tri patuljka (Zagreb) Šest dana trajanja od 5. do 10. lipnja Pet zemalja (Hrvatska, Engleska, Njemačka, Slovenija, Švedska) Preko 20 pivovara Preko 60 vrsta piva i stilova Šest master chefova – Branko Ognjenović, Mate Janković, Rene Bakalović , Marko Lajić, Ante Ojdanić, Ante Martić

Pivovare koje sudjeluju Hrvatska: Varionica, Zmajska pivovara, Medvedgrad, The Garden brewery, Zeppelin, Primarius, Becker’s, Vunetovo, 5th element Slovenija: Reservoir dogs, Ressel, Barut, General Meister, Lobik Velika Britanija: Tiny rebel, Moor beers, Vibrant forest, Fourpure, Partizan Njemačka: Munich Brew Mafia Švedska: O/O