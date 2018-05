Duje Bajrušović, uoči večerašnjeg doigravanje za futsal prvaka Hrvatske: Očekuje veliko finale sa Split Tomyem

Tek će treća utakmica polufinalne serije dvoboja za finale futsal prvenstva Hrvatske između Futsal Dinama i Novo vrijeme Apfela dati odgovor tko će biti protivnik Split Tomyju u finalu. Zagrepčani su na domaćem terenu u prvoj utakmici protiv Novog vremena slavili rezultatom 3:1, u revanšu su Makarani pobijedili sa 4:0 pa će o drugom finalisti odlučiti majstorica koja će se odigrati večeras u zagrebačkom Domu sportova.

Duje Bajrušović, jedan od najboljih igrača Novog vremena i bivši reprezentativac Hrvatske, pred uzvratnu utakmicu kaže: -Dat ćemo sve od sebe za pobjedu koja bi nam donijela veliko finale. Nemamo što kriti, mi igrači i stručni stožer puni smo optimizma. Ovo je utakmica velikog uloga, u ovih 40 minuta stat će sav naš rad u protekloj godini, a ja znam da je on bio dobar. Trebamo biti maksimalno koncentrirani kako u obrani tako i u napadu, svaku pogrešku protivnika treba iskoristiti, a mi ne smijemo griješiti. Jedino takvom igrom možemo do pobjede protiv domaćina kojeg će se također nešto pitati. I mi i oni nastupit ćemo u najjačem sastavu, u fazi obrane morat ćemo posebno motriti na njihove udarne napadače Grbešu i Penavu. Mi im preko Eduarda, Lucasa i Kazazića možemo i te kako zaprijetiti. Bez obzira na krajnji rezultat bit će ovo spektakularna utakmica, mišljenje je ne samo Duje Bajruševića. U Domu sportova večeras će se naći i velik broj navijača Novog vremena koji će svojim navijanjem pomoći svojim ljubimcima da lakše dođu do velikog dalmatinskog finala. A tada ni naslov prvaka neće biti samo želja, najbrojniji i najvatreniji futsal navijači u Hrvatskoj nadaju se da je sada pravo vrijeme da Novo vrijeme donese titulu u grad podno Biokova.

J. Kovačević/IvoR