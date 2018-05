Više reda na gradskim parkiralištima: Novim mjerama do smanjenja problema nedostatka prostora

Kao što je poznato u Makarskoj su donesene neke novine glede parkiranja kako bi se problem nedostatka parkirališnog prostora barem ublažio. Tome trebaju svakako pridonijeti neke novosti u pogledu zoniranja javnih površina na kojima su parkirališta, cijene parkinga i prava na povlaštene karte. Antonio Zec, upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske, pojašnjava: -Došlo je do određenih novih izmjena. Naime, Ulicu molizanskih Hrvata svrstali smo u 3. naplatnu zonu, čime će korištenje biti jeftinije. Također je novost u korištenju parkirališta od strane osoba koje na svojim vozilima imaju oznaku pristupačno, znači oznaku invaliditeta. Kao i do sada zadržano je besplatno parkiranje na posebno označenim mjestima za parkiranje tih vozila koje koriste osobe s invaliditetom, ali isključivo s oznakom pristupačnosti.

Međutim, sadašnja gradska vlast donijela je odluku da prvi sat parkiranja bude besplatan za vozila sa znakom pristupačnosti na svim otvorenim uličnim parkiralištima u svim parking zonama tijekom cijele godine. -To znači kada osobe s oznakom pristupačnosti na vozilu parkiraju, prvi sat vremena im je besplatan na svim otvorenim uličnim parkiralištima, dakle samo ne tamo gdje su rampe. Imamo cijene za povlaštene parkirne karte za vozila u vlasništvu stranih državljana. Oni mogu u svim naplatnim zonama tijekom cijele godine kupiti tjednu povlaštenu parkirnu kartu za 450 kn. Podsjetimo, prema gradskoj odluci od 1. lipnja do 30. rujna u prvoj zoni cijena sat vremena parkiranja iznosi 20 kn, u 2. zoni sat parkiranja je 15 kn i u 3. zoni 10 kn.Cijena povlaštene mjesečne karte iznosit će u prvoj zoni tijekom ljeta u navedenom razdoblju 260 kn u 1. zoni, u 2. 180 kn i 3. zoni 80 kn – ističe Zec.

Za privatne iznajmljivače mjesečna karta je 1000 kn. Povlaštene mjesečne karte za naplatnu zonu mogu kupiti osobe s prebivalištem, boravištem ili zaposlenjem isključivo u toj zoni. Povlastica je ta što se povlaštena mjesečna karta 1. zone može koristiti i u 2. i 3. zoni, zatim da se povlaštena karta 2. zone može koristiti u 3. zoni i ona iz 3. zone samo u 3.zoni.

-Želimo najaviti novosti da građani budu spremni, da u razdoblju od 1.7 do 1.9. nije dopušteno korištenje povlaštene parkirne karte na dijelu parkirališta u prvoj crvenoj zoni koja je označen posebnim oznakama „1. A crvena“ zona, a to je potez na Obali kralja Tomislava od trajektnog pristaništa do caffe bara „Nautica“. Na tom dijelu moći će se isključivo koristiti parkiralište uz satno plaćanje i molimo građane da poštuju tu odluku te svoja vozila tu ne parkiraju misleći da mogu taj dio koristiti s povlaštenom parkirnom kartom – naglašava Antonio Zec. To traje dva mjeseca od 1.7. do 1.9., a na svim ostalim površinama je stari režim korištenja povlaštenih karata. Samo na tom dijelu želimo imati rasterećen parking.

-I prostor kod Gradske tržnice želi se rasteretiti za kupce i posjetitelje. U Ulici don Mihovila Pavlinovića, parkiralište spada u 2. zonu. Međutim, iza katedrale na ovom dijelu prometnim znakom je označeno da se parkiranje ne naplaćuje od 6 do 12 sati tijekom cijele godine jer je namijenjeno za parkiranje kupaca uz maximalno zadržavanje od 20 minuta! S obzirom se slabo poštuje znak ovim putem molimo vozače, a u budućnosti će se i sankcionirati, da obave kupnju i za 20 min napuste to parkiralište kako bi sljedeći mogao doći – upozorava Antonio Zec, upravitelj Pogona za komunalne djelatnosti.

J.Glučina/arhiva MP