Ipak ništa od ‘breaka’: Split Tommy nadigrao Novo vrijeme Apfel u prvom susretu finala

Prije početka prve finalne utakmice održana je mala svečanost u dvorani na Gripama, čelnici domaće momčadi Ivo Zloković i Milan Čagalj uručili su prigodne poklone Ivi Jukiću za 400 odigranih utakmica u dresu splitskog kluba. Prvu veliku prigodu imali su domaći već u 2. minuti kada Novak nije uspio savladati Baškovića. Gosti su uzvratili preko Eduarda koji je izbio sam ispred Luketina, no vratar domaćih brani njegov udarac. A u 4. minuti domaći dolaze u vodstvo, Novak je iz slobodnog udarca sa 10 metara snažnim udarcem zakucao loptu u mrežu Baškovića. Splićani do povećanja vodstva dolaze u 7. minuti kada Suton volej udarcem zabija pod gredu Baškovića. Dvije minute iza toga Čorluka trese gredu gostiju. Fideršek je u 11. minuti pogodio vratnicu od koje se lopta odbija u mrežu gostiju za visokih 3:0. Đuraš je u 13. minuti naciljao u vratnicu Baškovića. U nastavku domaći iz prve prave prilike povećavaju na 4:0, Suton je solo prodor završio preciznim udarcem za nadostižnih 4:0. U 26. minuti gosti su imali stopostotnu prigodu, Lucas je izašao sam ispred Luketina koji sjajno brani njegov udarac. Nadmoć su Makarani iskoristili u istoj minuti kada je Vuković nakon udarca iz kuta sa desetak metara savladao Luketina za 4:1. Gosti od 33. minute prelaze sa Musinovim kao igračem-vratarom, to im međutim nije pomoglo da utakmicu učine neizvjesnom. Fideršek je pred kraj iz svoje polovine terena pogodio prazna vrata gostiju za konačnih 5:1. Novi susret na rasporedu je već u nedjelju, a on će se također odigrati u Splitu.

Jakov Kovačević