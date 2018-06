Javno propćenje makarskog SDP-a: Odluka župana Bobana nastavlja agoniju makarskog Doma zdravlja, pozivamo gradonačelnika da mu se suprotstavi

Gradska organizacija SDP Makarska oglasila se javnim priopćenjem vezanim temu izbora novog ravnatelja županijskog Doma zdravlja, nakon informacija da je župan Blaženko Boban odlučio smijeniti članove Upravnog vijeća koji nisu glasali za novi mandat dr. Dragomira Petrica. - Godinama upozoravamo da glavni problem nije u dr. Petricu ili bilo kojem pojedincu, već u sustavu izgrađenom na rođačko-interesnom temelju koji zanemaruje čovjeka i njegove osnovne potrebe, u ovom slučaju potrebu za primjerenom i dostojnom zdravstvenom skrbi i zaštitom. No, sad je jasno da se upravo sve namješta da dr. Petric dobije još 4 godine na čelu tog velikog i važnog sustava – stoji u priopćenju kojeg potpisuje predsjednik GO SDP Makarska Sretan Glavičić, te u kojem apelira na gradonačelnika Makarske Juru Brkana da župana Bobana pozove u Makarsku, ali i da se obrati izravno za pomoć Vladi RH i premijeru Andreju Plenkoviću. – Dok gradonačelnik ne smogne hrabrosti da se suprotstavi županiji i županu Bobanu, neće se puno toga promijeniti. Neće pomoći samohvala i preuranjene najave (sjetimo se kako se vikalo “Makarska dobiva svoj Dom zdravlja!“), niti halabuka na Gradskom vijeću i Odboru za zdravstvo čiji zaključci su ostali mrtvo slovo na papiru. Tražimo da gradonačelnik Brkan pozove župana Bobana u Makarsku pa neka on osobno građanima objasni kako je moguće da građane Makarske ostavlja bez, između ostalog, i adekvatne pedijatrijske i rentgenološke zaštite u nehumanim uvjetima trošne i zapuštene zgrade u kojima smo dočekali i turističku sezonu i dodatno pojačan priljev bolesnika. Grad Makarska je propustio sudjelovati na e – savjetovanju o novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, pa gradsku upravu sada pozivamo da se izravno obrate Vladi RH i premijeru Plenkoviću. Ne tražimo od premijera da djeluje lokal-patriotski i rodbinski; tražimo da postupi patriotski i časno prema svojim građanima – stoji u priopćenju SDP-a.

O.F.