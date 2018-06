Biciklizam: Ivan Okmažić u subotu ‘osvojio’ Učku, a u nedjelju slovensko Kočevje

Naporan ‘radni vikend’ Biciklističkog kluba Makarska donio je nove dobre rezultate za naše bicikliste, prije svega Ivana Okmažića koji je osvojio dva prva mjesta u utrkama na Učkoj te u slovenskom Kočevju. U subotu je tako na Učkoj održano Državno prvenstvo u usponu za 2018., na stazi identičnoj završnici kraljevske etape utrke Tour of Croatia, a Ivan Okmažić se već na polovini uspona odvojio od ostatka konkurencije te je, mada mu je ovo bila prva utrka u usponu u karijeri, do samog kraja polagano povećavao prednost te naposlijetku postao prvak Hrvatske u usponu do 15 godina. U vrlo zahtjevnoj konkurenciji Luka Okmažić izborio je četvrto mjesto. Već idućeg dana makarski biciklisti uputili su se u Sloveniju na klasičnu Cross County utrku slovenskog Kupa, inače jednu od jačih u Europi za mlađe kategorije. Mada je startao iz posljednjeg reda, Ivan Okmažić je ponovo bio najbolji – na cilj je došao s više od pola minute prednosti nad drugoplasiranim konkurentom iz Slovenije. Luka Okmažić ipak je osjetio posljedice umora od prethodne utrke te je na kraju u cilj došao kao 14-plasirani. Sezona za BK Makarska se nastavlja vrlo skoro, jer već za dva tjedna slijedi poznata utrka hrvatskog Kupa u Samoboru gdje će se Makarani susresti s još jačom konkurencijom.

O.F.