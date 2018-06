Filip Bašković, vratar Novog vremena Apfel, uoči večerašnje utakmice na domaćem terenu: “San o naslovu nam je na korak do ostvarenja”

Treća utakmica finalne serije doigravanja za prvaka Hrvatske igra se večeras u Makarskoj. Domaće Novo vrijeme Apfel domaćin je momčadi Split Tommya. Prve dvije utakmice odigrane su u Splitu, a po jednu pobjedu i poraz imaju jedni i drugi. Osmi lipnja datum je koji ima puno poveznica s Novim vremenom, naime tog datuma Makarani su 2012. godine izborili ulazak u 1 HMNL. Istog datuma dvije godine poslije poraženi su u petoj utakmici doigravanja za prvaka od Alumnusa u Zagrebu rezultatom 3:2. I večerašnji protivnici imali su 8. lipnja više međusobnih dvoboja. Tako je u polufinalu playoffa 2014. Split Tommy bio uspješniji dok su prvenstvenim susretima uglavnom slavili domaći. Večerašnji dvoboj izazvao je ogromno zanimanje kako u Makarskoj tako i u susjednim Tučepima, Podgori, Baškoj Vodi i Brelima. Na rivi, pjaci, kali, predmet svih razgovora je kako doći do ulaznice za večerašnji spektakl. Dvorana na GSC-u ima 1 000 sjedećih mjesta, još ih dvjestotinjak stane uz ogradu, ali bi bila usprkos TV prijenosu puna i da je dvostruko veća.

Filip Bašković standardni je vratar Novog vremena za kojeg je debitirao 2012. godine na utakmici protiv Ivankova. Nogometni put počeo je u makarskom Zmaju, imao je i jednu epizodu u Zagrebu da bi na nagovor Mije Pašalića karijeru nastavio u Novom vremenu. Utakmicu najavljuje kao vatrenu, a usprkos neigranju Kazazića i Musinova svoju momčad vidi kao favorita ove utakmice. -Uz to će nam i navijači biti šesti igrač pa ne vidim način na koji bi nas gosti iznenadili. Nikako ih ne podcjenjujem, oni su kvalitetan sastav, ali večeras u Makarskoj moraju pasti- odlučno će Bašković. O pripremama za ovaj okršaj kaže: – Treniramo isto kao i do sada, naš trener Strunje priprema neke taktičke novine koje ne bih iznosio. Naše prednosti su borbenost i agresivnost, a i puna dvorana bit će nam vjetar u leđa. Učinit ćemo sve da pobijedimo i povedemo sa 2:1, uz to moramo paziti da nitko od nas ne dobije treći žuti ili slučajno crveni karton. Ako večeras pobijedimo mislim da je san o osvajanju prvog mjesta korak bliže ostvarenju. Sveprisutni direktor Borislav Vuković napominje da Novo vrijeme Apfel u kompletnom sastavu trenira tek od 5. svibnja, a prije toga nisu imali dovoljno igrača ni za trening i utakmice. Zbog ozljeda dugo su pauzirali Lucao, Osredkar i Andrijašević, ovo će nam biti deveta utakmica u manje od mjesec dana pa je pitanje mogu li oni pratit ovaj ubrzani ritam. Nadalje napominje da je u pretprodaji već prodano 400 karata, a zbog ogromnog interesa ulaz u dvorani bit će otvoren u 18.30 sati.

Kojim god rezultatom završila treća utakmica velikog dalmatinskog finala četvrta je na rasporedu u nedjelju 10. lipnja. Futsal groznica tako će tresti Makarsku rivijeru ne samo u subote već i u petak te posebno nedjelju kada bi Novo vrijeme moglo proslaviti osvajanje povijesnog i prvog naslova.

J. Kovačević/IvoR