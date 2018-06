Novo vrijeme Apfel ispisalo povijest: Makarani novi prvaci Hrvatske u futsalu

U gradu podno Biokova od sinoć stanuje malonogometni prvak Hrvatske - Makarani su u četvrtoj utakmici finala doigravanja nakon produžetaka slavili protiv Split Tommyja rezultatom 5:2 i tako ostvarili povijesni uspjeh. Nakon 40 minuta igre rezultat je bio 1:1, a u dodatnih 10 minuta gledatelji su vidjeli čak 5 pogodaka i veliko slavlje domaćih.

U prepunoj dvorani domaći su nastupili bez ozljeđenih Baškovića i Eduarda, a gostima je nedostajao kartonirani kapetan Suton. Utakmica je započela agresivnom igrom sa obje strane, a već u 2. minuti uslijedila su prva uzbuđenja.Svoje momčadi u vodstvo su pokušali dovesti Grcić i Kazazić, međutim nisu bili precizni. Pokušaj Fideršeka u 5. minuti završio je uz samu vratnicu Hercega. A već u 8. minuti gosti su na četiri prekršaja pa moraju igrati pažljivije kako ne bi došli u opasnost kaznenih udaraca. Sredinom poluvremena igra se primirila pa su i navijači bili manje bučni. Osredkar se u 14. minuti našao u idealnoj prigodi, nakon greške obrane gostiju izbio je sam ispred Luketina koji sjajnom obranom drži mrežu netaknutom. Uzvratili su gosti preko Čorluke u 18. minuti kada se Čorluka našao u stopostotnoj šansi ali nije uspio ubaciti loptu u prazna vrata domaćih. Početkom nastavka lopta je bila u većem posjedu gostiju, ali im to nije donjelo neku izgledniju prigodu. Split Tommy je došao u vodstvo u 24. minuti, Grcić je izveo slobodan udarac a Fideršek glavom šalje loptu iza leđa Hercega. Dvije minute nakon toga pokušao je Grcić, Herceg je bio siguran. Novo vrijeme je poravnalo u 28. minuti, a tko bi drugi bio strijelac nego Splićanin u redovima domaćih Duje Bajrušović. Iz ničega je sa lijevog boka zavukao loptu u desni kut luketina za urnebes u dvorani. Sve do 36. minute nije bilo većih uzbuđenja, a tada su u prilici bile obje momčadi. Prvo je Herceg obranio udarac Fideršeka, a u kontranapadu je šut Kazazića Luketin izbacio u korner.

U zadnjoj minuti regularnog vremena do pobjede su mogli doći domaći i gosti, Đuraš i Kazazić mogli su biti igrači odluke. No, vratari Herceg i Luketin nisu im dali da se proslave. Kako je rezultat nakon isteka 40. minuta bio 1:1 igrao se produžetak od dva puta po pet minuta. U 42. minuti domaći dolaze u vodstvo, Bajrušović je poslužio Musinova koji sa desetak metara snažnim volej udarcem zakucava loptu pod gredu Luketina. A pred kraj prvog produžetka Duje Bajrušović dovodi domaće na korak do naslova, solo prodor završava pogotkom za 3:1. Perić je nadu gostima vratio u 46. minuti kada je savladao Hercega i utakmicu učinio neizvjesnom. Split Tommy je pokušavao do poravnanja igrajući sa Fideršekom kao vratarem-igračem, no to im nije pomoglo da izjednače rezultat. Ne da nisu poravnali već su do kraja primili još dva pogotka. Osredkar je povećao prednost na 4:2 u 39. minuti, konačnih 5:2 postavio je Musinov u 50. kada je ubacio loptu u prazna vrata gostiju. Kad je označen kraj utakmice započela je velika fešta domaćih. Tada je par stotina razdraganih navijača pohitalo u teren proslaviti sa svojim ljubimcima i barem im pokušalo uzeti dres kao suvenir na ovu čudesnu večer. Bajrušović je sa sedam pogodaka bio najbolji strijelac i igrač finalne serije, , a tribine su mu u više navrata skandirale Duje, Duje. Fešta sa parketa preselila se izvan dvorane, zapaljene su i bengalke, a nastavljena je do dugo u noć.

Jakov Kovačević / IvoR

Duje Bajrušović: “U Makarskoj ću završiti karijeru” - Da ništa do sada nisam osvojio, ovo bi mi bio vrhunac karijere. Momčad me izbacila, suigračima radi toga naklon do poda. Nismo se predavali kad je Tommy poveo, vjerovali smo u preokret. U produžetku je presudila naša velika želja za pobjedom, ostavili smo sve što smo mogli na terenu. A da smo izgubili u Splitu, ne bismo imali nikakvih šansi. U finalnim utakmicama je ušlo sve što sam zamislio, žao mi je što sam morao otići iz svog grada. Zavolio sam Novo vrijeme i Makarsku, ljudi me vole i ovdje ću završiti karijeru. Hvala svim Makaranima , prihvatili su me kao svoga sina i do neba im hvala- kazao je najbolji igrač sinoćnjeg dvoboja