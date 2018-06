U osnovnim školama na Makarskom primorju: Ukupno 230 prvašića upisuje se ove školske godine

Premda su službeni upisi djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. 20. lipnja (srijeda) i 21. lipnja (četvrtak) i to od 9 do 12 sati, prema neslužbenim i nepotpunim podacima doznajemo da će ukupno na Makarskom primorju biti do 230 prvašića, od čega 145 u gradu Makarskoj! Situacija je gotovo identična kao i prošle godine što se tiče broja djece. Mala i na sreću pozitivna odstupanja su u Gradcu i Podgori te je nekoliko učenika manje u Tučepima. Prema nepotpunim podacima u Makarskoj će se ove godine upisati u dvije osnovne škole ukupno 145 učenika, a prošle godine ih je bilo 143. U Baškoj Vodi ove je godine 19, a prošle je bilo 18 prvašića, u Brelima se upisuje 13 koliko ih je bilo i prošle godine. U Tučepima će se u prvi razred upisati 13 učenika dok ih je prošle godine bilo 6 više. Povećanje broja djece koja se upisuju u prvi razred bilježi se u Podgori gdje se i ove godine upisuje 20 prvašića, a prošle godine ih je bilo 15. I u Gradcu je ove godine 14 prvašića za upis, a prošle školske godine bilo ih je 10. Podaci nisu još službeni i može biti malih odstupanja što će se znati nakon okončanja upisa, doznajemo od Marine Jurasović u Makarskoj ispostavi Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Splitsko- dalmatinskoj županiji gdje također podsjećaju da se upisi učenika vrše u školi kojoj pripadaju obzirom na upisno područje iste.

J.Glučina/arhiva MP