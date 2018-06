Grad Makarska i Udruga “Šapama od srca”: Počela akcija nadzora provedbe obveznog mikročipiranja pasa

Zakonom o zaštiti životinja, u članku 94, propisana je obveza gradova i općina o provođenju nadzora nad provedbom obveznog mikročipiranja pasa prema kojoj jedinice lokalne samoupravedo 30. lipnja 2018. moraju provjeriti jesu li svi psi na njihovu području označeni mikročipom. Sukladno zakonu, a s ciljem smanjenja broja napuštenih životinja i omogućavanja lakše kontrole populacije napuštenih životinja, Grad Makarska u suradnji s Udrugom Šapama od srca, ovog je tjedna krenuo s akcijom nadzora provedbe obveznog mikročipiranja pasa. Predstavnici Odsjeka komunalnog i prometnog redarstva i Udruge Šapama od srca akciju provode na javnim površinama. Naime, Zakonom o veterinarstvu, u čl. 45, propisana je obveza da psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od štenjenja, kao i da svi označeni psi moraju biti upisani u Upisnik kućnih ljubimaca koje vodi nadležno tijelo Ministarstva poljoprivrede. Za postupanje protivno navedenom zakonu, propisane su novčane kazne od 10 tisuća do 30 tisuća kuna za pravne osobe, te od 2 tisuće do 6 tisuća kuna za fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi. Podsjetimo, u suradnji s Udrugom Prijatelji životinja i lokalnom Udrugom Šapama od srca, Grad Makarska je krajem kolovoza prošle godine tiskao letak o zakonskim obvezama skrbnika pasa koji je kućanstvima distribuiran uz račun za usluge odvoza otpada. Cilj tiskanja ovog letka bio je upravo doprijeti do neodgovornih građana koji nisu mikročipirali svoje pse i za koje postoji realna opasnost da će jednog dana postati trošak za lokalnu zajednicu. S ciljem daljnje edukacije građanstva, informativni letci o obvezama skrbnika pasa ponovno će se dijeliti građanima sve do završetka akcije.

Izvor: www.makarska.hr