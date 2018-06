Gradonačelnik Jure Brkan primio prvake Hrvatske u futsalu: MNK Novo Vrijeme Apfel i Grad Makarska ruku pod ruku idu u Ligu prvaka

Malonogometni klub Novo Vrijeme Apfel prije desetak dana je osvojio titulu prvaka Hrvatske i postigao, malo je reći, senzacionalan uspjeh. Nakon izvrsnih igara u čitavoj sezoni, serijom pobjeda nad Split Tommyjem u finalu doigravanja Makarani su s ukupnih 3:1 u pobjedama podignuli šampionski pehar, uzdignuli se na sam tron hrvatskog futsala i postigli ono što je zapravo najveći uspjeh momčadskog sporta u povijesti našeg grada. Uz to, titula Novog Vremena znači i igranje u europskim utakmicama, a s obzirom na nedavne promjene u euro natjecanjima Makarska će biti prvi hrvatski grad s predstavnikom u elitnoj malonogometnoj Ligi prvaka. Sve su to, naravno, bili povodi da prvake Hrvatske danas ugosti i gradonačelnik Makarske Jure Brkan, koji je zajedno sa zamjenikom Draženom Nemčićem ekipu Novog Vremena, predvođenu predsjednikom kluba Mijom Pašalićem i sportskim direktorom Borislavom Vukovićem, dočekao u prostoru Gradske vijećnice kako bi im čestitao na velikom uspjehu ali i najavio neke buduće suradnje i ulaganja.

- Držim da grad mora cijeniti ono najbolje i najizvrsnije što ima. Danas je to Novo Vrijeme, dolazi nam i mlada Klara Andrijašević i to je veliki kvalitet i kapital kojeg imamo u makarskom sportu – kazao je gradonačelnik Brkan, istaknuvši kako smatra da je pred Novim Vremenom još mnogo uspjeha. – Ovakav rezultat je što što moramo podržati, pogotovo jer vjerujem da još niste dali sve od sebe. Imate kapacitet, imate mladost i mislim da još mnogo puta možete ovaj grad učiniti ponosnim, dodao je Brkan te predložio upravi Novog Vremena da se prvom idućom prilikom dogovore za zajednički sastanak kako bi se razmotrilo na koji način Grad Makarska najviše može pomoći klubu, pogotovo kada se govori o projektu Novog Vremena u europskoj malonogometnoj Ligi prvaka. – Ako ništa ne uložimo, ništa ne možemo niti očekivati natrag i Grad se mora uključiti u ovaj projekt. Već i sama medijska promocija, ukoliko Makarska bude domaćin u Ligi prvaka, je golema stvar. Vjerujem da će europske utakmice biti dodatan motiv klubu, te da ćemo dogodine ponovo gledati MNK Novo Vrijeme Apfel barem u finalu doigravanja – zaključio je Brkan.

Predsjednik kluba Mijo Pašalić iznio je i zanimljivu novost, da se zbog pravila u europskim natjecanjima u imenu kluba ne smije nalaziti i sponzor pa će Novo Vrijeme Apfel, kako stvari stoje, u Ligi prvaka igrati pod drugim imenom – MNK Novo Vrijeme Makarska, što je bio prijedlog koji je, naravno, naišao na odobravanje sviju. – Naša želja je dostojno predstavljati Makarsku i hrvatsku u Ligi prvaka, ja vjerujem da ćemo to i napraviti. Što se tiče pojačanja, za sada se nećemo mnogo izlijetati, želja nam je da ovogodišnja ekipa ostane na okupu uz eventualno još jedno pojačanje ili zamjenu zbog problema s ozljedama koje trenutno imamo u momčadi. Ovi momci su dugo zajedno, dobro se poznaju i to nam je možda i najveća snaga – dodao je Pašalić.- Titula prvaka je stvarno golem iskorak. Mnogi nam nisu vjerovali niti da ćemo prijeći granice Makarske rivijere, pa su nam govorili da nećemo dalje od prve lige, na kraju već šest sezona igramo u prvoj ligi, pet puta smo bili u polufinalu, jednom izgubili u finalu i sada smo napokon prvaci države. Vjerujem da nakon onakvog slavlja i veličanstvene atmosfere u posljednjoj utakmici u našoj dvorani nitko ne može kazati da ne zaslužujemo da nam se i dodatno pomogne u ovako velikom natjecanju kakvo slijedi, a to je Liga prvaka. Hvala gradonačelniku, u narednom periodu ćemo održati sastanak i siguran sam da ćemo naći zajednički jezik kako bi MNK Novo Vrijeme i Grad Makarska, kako se kaže, išli ruku pod ruku u Europu – kazao je sportski direktor kluba Borislav Vuković.

O.Franić / IvoR