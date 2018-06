Lipanjska akcija dobrovoljnog darivanja krvi će se održati u petak, 29. 6. u Domu zdravlja Makarska od 9 do 12 sati. Ovu akciju zajednički organiziraju Crveni križ Makarska i Udruga “Mike” Makarska. Pozivaju sve zdrave osobe od 18 do 65 godina da se odazovu akciji jer su u ljetnim mjesecima potrebe za krvlju i njenim pripravcima povećane. Ako bude potrebno akciju će produžiti do 13 sati.

J.M.