Dani Dobre knjige: Tisuće naslova po najpovoljnijm cijenama

U Makarsku je stigla Dobra knjiga. Naziv je to udruge zahvaljujući kojoj svi ljubitelji najraznovrsnijeg pisanog štiva mogu istu nabaviti po vrlo povoljnim cijenama, ali i darovati svoje knjige kako bi pisana riječ stigla što dalje i do onih koji nemaju baš toliko novca kako za nabavu novih naslova.Dva velika natkrivena štanda u neposrednoj blizini gradske pošte u Makarskoj, na Trgu 4. svibnja 533., svojim izloženim knjigama plijene pozornost prolaznika. Tek su stigli, a ostaju, kako doznajemo, mjesec i pol.Udruga Dobra knjiga bavi se prodajom knjiga, ali po iznimno povoljnim cijenama. Primjerice ima knjiga po 10 kn, enciklopedija likovne umjetnosti je 50 kn …-Naša Udruga nabavlja knjige, ali nam ih mogu darovati i građani. Imamo par tisuća najraznovrsnijih naslova i nudimo ih dalje po cijenama puno povoljnijim nego što su u knjižarama i antikvarijatima. Neki naslovi su izloženi, ovdje a neki u skladištu – pojašnjava nam Dominik Hrvoj, volonter Udruge Dobra knjiga iz Zagreba. Štandovi Dobre knjige otvoreni su svaki dan od 8 do 20 sati pa i duže ako treba, zato iskoristite priliku i posjetite ih. Ima uistinu vrijednih naslova koji se mogu nabaviti za vrlo malo novaca, jer je glavni cilj postojanja i rada ove Udruge širenje popularnosti knjige i čitanja.