Ljetno kino, početak u 21 sat: Večeras svečano otvaranje Makarskog kulturnog ljeta i predstava ‘Čovik, zvir i kripost’

O.F.

Izdvajamo: Što nas ove godine čeka na programu MKLJ 2018.

Kao i svake godine, i ove nas čeka jaki glazbeni program. Tako će pozornica Ljetnog kina ugostiti velike zvijezde hrvatske pop glazbe – ljubitelji Massima Savića imat će priliku ponoviti gradivo uživati u još jednom koncertu ovog iznimnog vokala u Ljetnom kinu i to 12. srpnja, dok će devet dana kasnije, 21. srpnja na istom mjestu koncert u pratnji svog benda održati naša pop diva Nina Badrić. Naposljetku, 9. kolovoza Ljetno kino dočekuje poznatog splitskog pjevača Petra Grašu. Na istom će mjestu ovog ljeta nastupiti i Big bend Makarska i to 29. srpnja,a ovaj put zajedno s još jednom slavnom pjevačicom, Zoricom Kondžom. Očekuju nas, naravno i brojna druga glazbena događanja – jazz festival, brojni klapski nastupi iz kojih izdvajamo, naravno, Festival klapa uz mandoline i gitare (31. kolovoza), ali i koncerte klape Maslina (13. srpnja), klape Contra (27. srpnja), klape Subrenum (10. kolovoza) te Ljetni karneval i mnoge druge. Ljubitelji rock zvuka doći će na svoje tradicionalnim memorijalom David Slivar (25. srpnja), kao i koncertom grupe Floydian koja će izvoditi repertoar slavne grupe Pink Floyd (26. srpnja). Program sadrži i brojne večeri klasične glazbe – između ostalih pijanist Marin Limić nastupa u Staroj franjevačkoj crkvi 18. srpnja, zagrebački gudački kvartet na istom će mjestu zasvirati 8. rujna. Događanje koje će biti svakako jedinstveno u ovoj sezoni, ali isto tako i u modernijoj povijesti grada, na programu je 1. kolovoza na Osejavi – Makarani i svi gosti našeg grada moći će, naime, uživati u jednom istinskom spektaklu, nastupu ruskog Carskog baleta koji će izvesti glasovito Labuđe jezero. Što se tiče zabavnog, i za ovo ljeto pripremljeno je dosta velikih fešti – tradicionalne ribarske večeri, ove godine i Festival ribe 10. i 11. rujna, tradicionalni Ljetni karneval održat će se 11. kolovoza, a čekaju nas i brojne druge fešte poput Noći kalalarge (30. kolovoza) ili tradicionalne Noći Zelenke (13. kolovoza). Dakako, one najveće slijede za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 4. kolovoza, kada će na gradskoj rivi koncert održati Mate Bulić, dok će za sam kraj ovogodišnjeg programa biti organizirano također tradicionalno uprizorenje pomorske bitke i proslava Dana HRM-a. Na svoje će doći i ljubitelji filmskog i kazališnog programa. U suradnji s Kinom Mediteran čeka nas bogati filmski program koji će odvijati u prostoru kina, kao i kazališne predstave, iz kojih uz večerašnju Čovik, zvir i kripost izdvajamo Famoznu, u izvedbi družine Histrion 30.srpnja, kao i ‘Za umrijeti od smijeha’, s kojom Teatar Rugatino nastupa 6. kolovoza.