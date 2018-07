Čari Biokova uživo i u prezentacijskom centru: “Adrion srce planine” razgledalo 1660 posjetitelja

Mnogobrojni turisti s Makarskog primorja za svojeg ljetovanja ne propuštaju izlet na Biokovo. No za sve one koji ne mogu otići, a žele doživjeti čari ove osebujne planine ili ju još bolje upoznati tu je prezentacijski centar „Adrion srce planine“. Nalazi se na Gradskom sportskom centru Makarska. Od otvaranja, u listopadu prošle godine, Adrion je posjetilo 1660 posjetitelja. Centar je otvoren svakim radnim danom, osim ponedjeljkom, od 8 do 20 sati te subotom i nedjeljom kao i blagdanima dvokratno od 8 do 12 i od 16 do 20 sati, cijena ulaznice je 30 kn, a za posjetitelje mlađe od 7 godina je ulaz besplatan.

Doznajemo kako turisti rado dolaze u Centar jer se tu zaista može naučiti puno o Biokovu i doživjeti atmosferu jedinstvenog života na njemu. – Dobije se ovdje cjelokupna informacija o Parku, flori, fauni, geologiji, kulturnoj baštini, o životu na Biokovu i suživotu čovjeka s planinom. Najmlađe najviše fascinira simulator potresa i aplikacije tragova i zvukova životinja – doznajemo od Velimira Vidaka Buljana, ravnatelja JU PP Biokovo.

Ljepota svih 193 kilometra četvorna Parka prirode Biokovo predstavljena je i dočarana u ovom modernom centru na samo 120 četvornih metara. Među inim zanimljivostima dovoljno je podsjetiti kako biokovske stijene imaju 22 milijuna godina i da Biokovo resi čak 25 endemskih vrsta. Biokovo nudi povijesne, reljefne, kulturne i zemljopisne sadržaje za pustolovni i rekreativni turizma. Posjet ovom centru koji nudi nevjerojatan doživljaj Biokova može se i ovjekovječiti fotografijom s pozadinom fantastičnih motiva planine.

O mogućnostima prezentacijskog centra “Adrion srce planine “ turisti će se od ovog tjedna moći bolje upoznati. Naime, Vidak Buljan najavljuje kako će koncem tjedna svim agencijama, hotelima i turističkim zajednicama biti dostupan promotivni letak koji može dobiti svaki turist.

Inače, broj posjetitelja Parka prirode Biokovo povećan je za 9 posto. Podsjećamo, ulaz u Park za planinare je besplatan, a za bicikliste je 25 kn dok je za sve one koji automobilom posjete Park prirode ulaznica je 50 kn.

J.Glučina/ arhiva MP