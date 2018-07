Hostel Makarska u novom ruhu: Iskorakom u kvaliteti bogatiji za 44 postelje

Obitelj Paunović uspjela je od listopada prošle godine do danas sagraditi novih 44 postelje u atraktivnom objektu u srcu Makarske. Ispred hostela Makarska u Prvosvibanjskoj ulici, danas kada se neki radovi još dovršavaju, uoči skorog otvaranja koncem tjedna, kako je najavio, jedan od suvlasnika hostela, upriličen je parti. Okupili su se prijatelji, uzvanici, poslovni partneri… Gradonačelniki direktorica TZ grada Makarskezdušno su čestitali obitelji Paunović i pozdravili ovaj poslovni iskorak u poboljšanju kvalitete turističkog smještaja.

- Još se završavaju radovi uređenja i krajem tjedna dolazi grupa turista od 35 ljudi. Inače uređenjem hostela dobili smo smještaj za 44 osobe, odnosno zajedno s kućom hostel može primiti 50 i nešto ljudi. U kući moje majke su sobe i apartmani, ali možemo ih pridružiti. Ta obiteljska kuća će se već nakon sezone renovirati. U novouređenom hostelu nalazi se moderna kuhinja i dvorište, a sljedeće sezone bit će i kamin – obećava mladi poduzetnik Zoran Paunović, jedan od suvlasnika hostela Makarska.

- Nova zgrada uređena je kreditnim sredstvima uz povoljnu kamatnu stopu, a Ministarstvo turizma je pomoglo s 50.000 kn, ali se nadam kako će hosteli dobiti zasluženo mjesto i kada su potpore u pitanju te ćemo dobiti određena sredstva. Željeli smo ovim uređenjem osvijestiti da hosteli nisu nisu brvnare koje nude jeftin i ne visoko standardiziran smještaj već mjesto ugodnog boravka i druženja – naglasio je Paunović.

Pozdravio je okupljene na ovom partyju i zahvalio svima koji su im pomogli; izvođačima radova, nadzoru, a posebno svojim susjedima koji su pokazali razumijevanje. Zahvalio je Gradu Makarskoj, TZ i JU Makarska razvojna agencija Mara. Hostel će raditi cijelu godinu.

Gradonačelnik Jure Brkan čestitao je investitoru Zoranu, njegovim roditeljima i sestri Tini na ovom projektu. Nakon što je i sam obišao objekt izrazio je zadovoljstvo i divljenje te obitelji Paunović zaželio uspješan i blagoslovljen rad koji pridonosi poboljšanju ukupne turističke ponude u gradu Makarskoj.

Čestitkama se pridružila i direktorica Ureda TZ grada Makarske Hloverka Novak Srzić naglasivši kako će ovakve objekte i Ministarstvo turizma još više poticati. To je za nedavna posjeta istaknuo i ministar turizma Gari Cappelli koji je i sam u društvu predstavnika Grada Makarske, posjetio ovaj hostel. Svakako da raduje svaka dodana vrijednost osobito ovakva koja pridonosi kvaliteti ponude a ne masovnosti u turizmu. Hostel Makarska je obiteljski biznis u vlasništvu Barbare i Tonča Paunovića, njihove kćeri Tine i sina Zorana. Novouređeni hostel raspolaže s dvije spavaonice, odnosno 16 kreveta na jednom katu, a svaki sljedeći kat ima privatne sobe s kupatilima i to dvokrevetne i trokretvetne. Na ulazu je kuhinja, a ispred dvorište jer je cilj hostelskog smještaja upravo druženje s ljudima sa svih strana svijeta, naglašavaju Paunovići. Najavljuju do godine napraviti kamin, ali i renovirati obiteljsku kuću u kojoj je dio smještajnih kapaciteta. Ovaj vid obiteljskog biznisa krenuo je još 2008. Podsjetimo, hostel Makarska bio je prvi hostel u ovom gradu. Svoju ponudu tijekom godina je obogaćivao i upotpunjavao, a maksimum je postigao upravo završetkom nove zgrade i uređenjem novih smještajnih kapaciteta i prostora za druženje, jer u prvi makarski hostel gosti rado dolaze,a zbog kvalitetne usluge i smještaja mnogi od njih se i vraćaju.

Janja Glučina/ IvoR