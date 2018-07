Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži 11. srpnja od 8 do 11 sati doći će do obustave u opskrbi pitkom vodom u Makarskoj, na predjelu Volicija između Kauflanda i bivšeg pogona AD Plastik i u dijelu Vrgorske ulice, od raskrižja za Vrgorac do zgrade Vodovoda, javljaju iz Gradskog centra Osejava Makarska.

MP