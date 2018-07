Uz posljednji ispraćaj Šimuna Rančića: Zmajeva obitelj ostala bez istaknutog člana

Još jedna Zmajeva legenda otišla je u vječnost. U 87. godini života preminuo je Šimun Rančić, dugogodišnji i jedan od najboljih igrača te predsjednik Zmaja. Zmajeva obitelj ostala je bez još jednog istaknutog člana.

Šime je za Zmaja igrao od 1950. do 1961., te od 1963. do 1969. godine, kada se oprostio od aktivnog igranja. Dvije sezone 1961./1962. i 1962./1963. bio je član NK Šibenik koji je tada nastupao u 2. Saveznoj nogometnoj ligi. Predsjednik Zmaja bio je u dva navrata 1981. do 1982. te od 1986. do 1988. godine.

Šimuna Rančića njegovi Makarani, osim kao vrsnog golmana, pamtit će kao dugogodišnjeg i uspješnog direktora Elektrobiokova.

U obitelji je ostala velika praznina, a za prijatelje kava bez Šime neće više biti ista.

Makarska će se od svog uglednog građanina oprostiti 14. srpnja u 18 sati na Gradskom groblju.

