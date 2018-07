Završeni upisi u srednje škole: Dva razreda „jezičara“, a u konobare bi samo dvoje

Završeni su natječaji za upise u srednje škole. Na Makarskom primorju u dvije srednje škole upisuje se ukupno manje od 200 učenika. Službeni rezultati znat će se tek nakon utorka kada završe svi upisi, ali prema prijavama sada je vidljivo kako je interes učenika za određena zanimanja, i to ona koja se ovdje najviše traže, sve manja. Kakvog li apsurda, u Strukovnoj školi Makarska koju pohađaju učenici s cijelog Makarskog primorja za konobara se prijavilo tek 2 učenika, a za kuhare 7! – Interes učenika za upis četverogodišnjih škola na razini je prošlogodišnjih. Novost je ta da je, prema želji anketiranih učenika koji su završili osnovnu školu, ove godine dva razreda jezične gimnazije i u svaki je upisano po 22 učenika, ukupno 44, u jedan razred opće gimnazije ove godine 24 učenika su se prijavila. Nakon provedenog anketiranja po osnovnim školama Makarskog primorja i na temelju njihovih želja i ocjena od 5. do 8. razreda, ove godine su zbog velikog zanimanja otvorena dva razreda jezične gimnazije, a jedan opće gimnazije, zatim jedan ekonomske u koju se prijavilo 20 i u HTT 24 učenika – kaže, ravnatelj Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića koju ove školske godine upisuje ukupno 112 učenika. U Strukovnu školu ove se godine prema prijavama upisuje ukupno 68 učenika, doznajemo od pedagoginje. Mjesta zbog slabog interesa i to za vrlo tražena zanimanja u ovom turističkom kraju ima još. Za turističko -hotelske komercijaliste prijavio se najveći broj učenika- 22! Premda je na natječaju bilo ponuđeno 10 mjesta za zanimanje konobar se prijavilo tek 2, za kuhara od mogućih 10, tek 7 učenika! Za frizere nema više slobodnih mjesta jer je popunjeno svih 10. Za zanimanje instalatera grijanja i hlađenja od ponuđenih 6 mjesta stiglo je 5 prijava. Za automehaničara je također bilo ponuđeno 6 mjesta na natječaju, a prijavio se, vjerovali ili ne, tek jedan učenik! Za elektrotehničku školu koja za razliku od strukovnih zanimanja traje četiri godine prijavljeno je 17, a ponuđeno 20 mjesta.