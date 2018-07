Koncert Petra Graše 9.kolovoza u Ljetnom kinu: Započela pretprodaja ulaznica, sve do 5.kolovoza mogu se nabaviti po promotivnoj cijena

Nakon koncerata Massima Savića i Nine Badrić Makarska se priprema za treći ovoljetni pop spektakl, koji će se odgirati 9. kolovoza na pozornici makarskog Ljetnog kina. Splitski pjevač i autor Petar Grašo bez sumnje je jedno od najvećih imena domaće pop i zabavne glazbe, te će njegov koncert na otvorenoj pozornici u centru Makarske biti vjerojatno i najveći ovoljetni glazbeni party. Mada je do koncerta ostalo još vremena, vrijedi napomenti da su ulaznice za koncert Petra Graše već u prodaji te da se mogu nabaviti u agenciji Mariva Turist u Makarskoj. Zainteresiranima se preporučuje da karte nabave na vrijeme jer je broj ulaznica ograničen, a sve do 5. kolovoza mogu se nabaviti i po promotivnoj cijeni od 110 kuna.

O.F.