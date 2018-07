Makarska ribarnica gotovo prazna: Riba se prodaje na gradskoj rivi, gdje je poslije 7 sati teško naći

Slika ista svaki dan, tako kažu stihovi jedne pjesme, ali i prodavačica na makarskoj ribarnici. Ribarnica izgleda avetinjski prazno. Niti jednog kupca, ali niti ijednog ovdašnjeg ribara. Jedino je otvoren štand koncesionara. I nije da nema ribe, ima, ali što vrijedi kada je nitko ne traži, upravo ovdje gdje je mjesto broj jedan za prodaju ribe. Ne, u Makarskoj je poznat običaj i navika da se friška riba nabavlja na rivi. Tako je od uvijek kažu građani i tako treba ostati. Domaći su svoju tajnu otkrili i gostima. Tako sada svi po frišku ribu idu na rivu, a ne u ribarnicu. Tamo se pak riba može nabaviti od 6 do 7 sati. I više nema, do tada, kažu ribari, već se sve proda. Pa tko je zakasnio, preporučujemo mu da ipak ode na gradsku ribarnicu. Radi od 7 do 13 sati.

J.Glučina