Za Dan pobjede: Posebna regulacija prometa na Zelenki i rivi

Povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Makarskoj će 4. i 5. kolovoza na snazi biti posebna regulacija prometa.

Zbog održavanja pučke fešte u subotu 4. kolovoza od 17 sati bit će zatvoreni svi prilazi Trgu hrvatskih vitezova PPN Kobac (Iz Ličke, Zagrebačke i Slavonske ulice), a posebna regulacija prometa bit će na snazi sve do završetka proslave (koncerta).

U nedjelju, 5. kolovoza gradska riva bit će zatvorena za sav promet od 12 sati na potezu od pristaništa za trajekt do velikog mula sve do završetka programa. Mole se građani da do 14 sati uklone svoja vozila, jer će u protivnom to učiniti nadležna služba o njihovom trošku.

