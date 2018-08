Dva dana do najvećeg partyja ljeta: Ulaznice za koncert Petra Graše još možete nabaviti po promotivnoj cijeni

Još samo dva dana ostalo je do vjerojatno najvećeg partyja ljeta – koncerta Petra Graše, koji će u četvrtak 9. kolovoza u sklopu programa Makarskog kulturnog ljeta nastupiti na pozornici Ljetnog kina Makarska. Svim posjetiteljima koji još nisu nabavili ulaznice koristit će informacija da ih se još uvijek, ako požurite, može nabaviti u agenciji Mariva Turist u Makarskoj i to još uvijek po cijeni od 110 kuna. O Petru Graši bi se mnogo toga dalo napisati – splitski pjevač na sceni je već više od 20 godina, a iako mu je posljednji samostalni albumi ‘Šporke riči’ izišao još 2003. godine, u pitanju je aktivan i plodan autor koji je ostvario i veliki broj vlastitih hitova kao i uspješnih suradnji s glazbenicima širom regije. U hrvatskoj glazbi pojavljuje se sredinom 90-ih kao autor nekoliko pjesama na albumu ‘Vrime’ Olivera Dragojevića, popularnost stječe prvim svojim hitom ‘Trebam nekoga’, a uskoro je postao nova zvijezda domaće glazbe objavivši svoj debi album ‘Mjesec iznad oblaka’. Kroz iduće godine uslijedili su albumi ‘Utorak’ (1997.) i ‘Šporke riči’ (2003.), a Grašo se sve do danas uporno potvrđuje kao jedna od najvećih domaćih zvijezda pop i zabavne glazbe.

O.F. / IvoR