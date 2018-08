Izvješće o radu gradonačelnika u prvih šest mjeseci mandata: Unatoč zatečenim brojnim problemima stabilizirali proračun, poplaćali račune, pokrenuli radove

Makarski gradonačelnikna 9. sjednici Gradskog vijeća podnio je Izvješće o radu za razdoblje od srpnja do konca prosinca 2017., što je zapravo prvih šest mjeseci njegova mandata koje je, kako je naglasio, obilježilo utvrđivanje zatečenog stanja, suočavanje s neriješenim problemima, ali i pokretanje novog investicijskog ciklusa.

“Od našeg prvog radnog dana u službi građana, 12. lipnja 2017., moji zamjenici i ja nastojali smo u što kraćem roku krenuti s realizacijom ciljeva koje smo zacrtali u kampanji, no dočekali su nas brojni problemi: loša financijska situacija, zapostavljena infrastruktura, nezavršena gradilišta i neplaćeni računi, štetni ugovori s odvjetničkim kućama, apatija gradskih službi. Trebalo je djelovati odmah. Stabilizirali smo proračun i rebalansom ga učinili realnijim. U dogovoru s vlasnicima zemljišta legalizirali smo postupak kupnje zemljišta za trg ispred crkve Kraljice Mira i isplatili prvu ugovorenu ratu. Unatoč problemima, dovršili smo opremanje dvorane bivšeg Art Caffea i konačno isplatili izvođače radova. Neplaniranih troškova bilo je i na rekonstrukciji i nadogradnji stare upravne zgrade na Gradskom sportskom centru Makarska, no uspjeli smo projekt dovesti do kraja, završiti radove na hortikulturnom uređenju te izgraditi novo dječje igralište. Iako su radovi na dječjem vrtiću u Velikom Brdu započeli prije našeg dolaska na vlast, preduvjeta za njegovo otvaranje nije bilo. Postavivši otvaranje vrtića vrlo jasno kao jedan od prioriteta gradskoj upravi, u rekordnom smo roku uspjeli riješiti sve probleme od imovinsko-pravnih do uporabne dozvole.

Pokrenuli smo radove na infrastrukturi. Počela je izgradnja novih grobnica na mjesnom groblju u Velikom Brdu, završeni su radovi na spoju ulice Put Makra i državne ceste D8, potpisani su ugovori za izgradnju ulice i oborinske kanalizacije u Šibenskoj, spoju Šibenske i Splitske ulice i ulice paralelne sa Đakovačkom, uređena je Istarska ulica. U predmetnom razdoblju završeni su projekti za ulicu Stari velikobrdski put, autobusno stajalište kod Napoleonovog spomenika te raskrižje Vukovarske i ulice Zagrebačke – Put Požara. Pripremljena je projektna dokumentacija za izgradnju oborinske kanalizacije na Zelenki u 5 faza, s Hrvatskim vodama pokrenuli smo nekoliko projekata uređenja raznih bujičnih potoka, od kojih su neki već dobili građevinske dozvole. U suradnji s Vodovodom intenzivno smo surađivali na projektima izgradnje kanalizacije za Veliko Brdo, novog pročistača otpadnih voda i projektiranju vodospreme Kotišina. Sve naše infrastrukturne projekte kontinuirano prijavljujemo na natječaje nacionalnih i EU fondova, a u izvještajnom razdoblju, kad je riječ o većim iznosima potpora, dobili smo bespovratna sredstva u iznosu od 12 milijuna kuna za projekt ‚‘Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina‘‘, 700.000,00 kuna za Centar za posjetitelje, 600.000,00 kuna za uređenje Gradske knjižnice te 200.000,00 kuna za projekt Sanacije opasnog mjesta kolno-pješačke staze u Ulici Put Makra. Manje novčane iznose, ali ne i manje vrijedne, dobili smo za ulaganja vezana za gospodarenje pomorskim dobrom i kulturne manifestacije. Što se tiče urbanističkog planiranja našeg grada, pokrenuli smo izradu novih i izmjene i dopune postojećih urbanističkih planova uređenja (6 UPU-a) te izmjene i dopune Prostornog plana Grada Makarske. Izmjene Prostornog plana pokrenuli smo s ciljem poticanja izgradnje hotela visoke kategorije i restriktivnije gradnje stambenih objekata.U samom početku našeg mandata počeli smo sa ostvarivanjem zacrtanih ciljeva vezanih za mlade. Povećali smo iznos sufinanciranja udžbenika osnovnoškolcima, kao i broj i iznos studentskih stipendija. U predmetnom razdoblju održano je nekoliko sastanaka u Hrvatskim šumama i Hrvatskim cestama zbog rješavanja imovinsko pravnih i prometnih problema, a u Ministarstvu državne imovine i Ministarstvu pravosuđa održali smo sastanke na temu ustupanja prava vlasništva nekretnina u vlasništvu RH Gradu Makarskoj te vraćanja Općinskog suda našem Gradu. Uspostavili smo bolju komunikaciju i suradnju sa predstavnicima županijskih i državnih institucija, a što je od iznimne važnosti za rješavanje problema koji nisu u ingerenciji lokalne samouprave. Primjer je rad laboratorija, a u suradnji s Županijom nastavljamo raditi na poboljšanju zdravstvene skrbi naših sugrađana, te održavamo sastanke i o drugim temama koje su važne za naše građane” – naglasio je uvodno gradonačelnik Jure Brkan u Izvješću o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.

Odgovarajući na upite vijećnika gradonačelnik je pojasnio kako je danom dolaska zatekao velike neplaćene račune i apatiju gradskih službi što je odmah popravljeno. “Radimo na tome i dalje ustrajno u ispunjenju obećanja razvoja grada s glavnim ciljem restrikcije prema stambenoj izgradnji, a poticaja hotelske gradnje” – kazao je Brkan. U Izvješću gradonačelnika uz uvodnu riječ prezentiran je i rad gradskih službi u navedenom razdoblju.

J.Glučina / IvoR