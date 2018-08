Vrtić u Velikom Brdu starta u rujnu: Veseljko spreman za cjelodnevni boravak 22 djece

Gradska vlast je svojim dolaskom uložila napore da ishodi svu dokumentaciju i završi uređenje Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce. Od ravnateljicedoznajemo ovaj vrtić će se zvati Veseljko. A kako se čulo na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Makarske u ovom vrtiću bit će osiguran cjelodnevni boravak za 22 djece.Sve je završeno i vrtić u Velikom Brdu je spreman za rad. Otvorit će se u rujnu.

„Kako će raditi odlučile su stručne službe u Dječjem vrtiću Biokovsko zvonce. Ova gradska vlast neće pristati ni na kakve ucjene koje su krenule. Vrtić Veseljko će se otvoriti zakonito i sukladno potrebama Dječjeg vrtića. Dječji vrtić je izrazio potrebe. Istina, potpisala se i peticija. Tu peticiju dostavili su Dječjem vrtiću iz Mjesnog odbora Veliko Brdo, a da nikada nisu pokušali s Gradom razgovarati. Inače, po toj peticiji, koju sam dobio od Dječjeg vrtića, a ne od Mjesnog odbora Veliko Brdo, traži se 8 boravaka poslijepodne i 2 jutarnja boravka. Peticija je sadržavala nešto više od 20 potpisa. Ima li se u vidu da su među potpisnicima u nekim slučajevima oba roditelja i oni koji nisu zadovoljili kriterije za vrtić, razvidno je kada se sve zbroji da 10 osoba traži uvjete da 8 bude u poslijepodnevnom programu i 2 ujutro. Objasnio sam predsjedniku MO Velikog Brda da zbog 8 djece koja bi išla poslijepodne i 2 u jutro, ne možemo žrtvovati rad cjelodnevna boravka za 22 djece. Neozbiljno je sada tvrditi da je bilo govora samo o poslijepodnovnom boravku. Sadašnja ravnateljica Dječjeg vrtića je naručila svu opremu za cjelodnevni boravak da bi danas neki nastojali proturiti informaciju da to nije bilo od početka planirano!? Sve imam zapisano i analizu od bivše ravnateljice i zašto sada neko želi blokirati, ne znam. Usput, MO Veliko Brdo nije se niti jedan put sastao, niti ima službeni stav o svemu. Uglavnom vrtić u Velikom Brdu radit će od rujna, naglasio je dogradonačelnik Joze Vranješ odgovarajući na upit vijećnice Gordane Muhtić.



Projekt vrtića na Zelenki težak 12 milijuna kn neće se raditi, ova vlast ima racionalnija rješenja

Gradonačelnik Jure Brkan je odgovorio da se neće raditi vrtić na Zelenki po projektu prethodne vlasti težak 12 milijuna kn!Projekt gradnje vrtića na Zelenki, a koji je planirala prethodna vlast, neće se realizirati jer se radi o ogromnim sredstvima i ova vlast prostorne probleme vrtića pokušava riješiti na puno bolji prihvatljiviji i racionalniji način,

„Onaj vaš projekt od 12 milijuna kn na Zelenki neće se raditi. Pregovaramo intenzivno s Crkvom, gdje u Župnom domu Kraljice Mira na Zelenki unutar građevinske dozvole postoji 200 m2 predviđeno za dječji vrtić i ako Bog da, to ćemo dogovoriti. Također radimo i projekt izgradnje dječjeg vrtića iznad groblja na slobodnoj parceli. Radi se novi projekt tu gdje ima dovoljno prostora i držimo da bi za sada s ovim rješenjem na Zelenki i ovim za istočni dio grada, to pitanje riješili. No i dalje ćemo tražiti povoljnu lokaciju na Zelenki, ali ne kao što je sada u projektu koji je radila prethodna vlast jer projekt vrtića od 12 milijuna kn ne možemo financirati“, kazao je gradonačelnik Brkan.

