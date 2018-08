Glazbeni vremeplov uz grupu Afterfire: Turisti zaplesali na rock standarde splitskog benda

Subotnja koncertna večer na Kačićevu trgu ovaj je put razveselila ljubitelje gitarske glazbe, predstavivši im u sklopu programa Makarskog kulturnog ljeta splitsku grupu Afterfire, s bogatim repertoarom rock i blues standarda. Splitski kvartet na sceni je već nekoliko godina te su, uz poneku autorsku pjesmu, uglavnom posvećeni zlatnom dobu rock’n’roll glazbe, 1960-im i 1970-im godinama uz obrade pjesama The Rolling Stonesa, The Animalsa, Janis Joplin, Fleetwood Mac, The Doorsa, ZZ top i drugih. Kvalitetna svirka i poznate pjesme privukli su pažnju brojnih turista na Kačićevu trgu, mnogi se nisu libili ni zaplesati, a Splićani su im uzvratili i u kvalitativnom smislu odradivši i više nego poštenih dva sata koncerta.

O.F. / IvoR