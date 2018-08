Noć Kalalarge u četvrtak 30. kolovoza: Tradicionalna fešta kulturno- zabavne i gastro ponude stare Makarske

Da se ljeto bliži kraju potvrđuje i najava tradiocionalne manifestacije “Noć Kalalarge”. U najstarijoj i nekada najširoj gradskoj ulici od 1994. organizira se fešta s duhom stare Makarske.

Tradicionalnu feštu na koju pozivaju sve da daju svoj doprinos, ali i dobro se zabave organiziraju Grad Makarska i Turistička zajednica grada Makarske.

- Ovo je noć kada u našu najstariju ulicu tradicionalno vraćamo duh jednog davnog vremena kada se našom kalom čula pisma i širio miris vina i dobro zabavljao makarski puk. I ove godine će se to dobro osjetiti, a pozivamo sve domaćine, osobito stanovnike Kalalarge i one koji u njoj imaju dućane da sukladno svojim nmogućnostima počaste polaznike – kazala nam je Sandra Vranješ, savjetnica za kulturu u Odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske.

Ova domaća fešta koja se organizira u sklopu Makarskog kulturnog ljeta iz godine u godinu privlači sve veći broj sudionika. Jedna od najomiljenijih fešta domaćem puku iznimno je privlačna i turistima upravo zbog duha stare feštarske Makarske.

- Košarkaški klub “Amfora” častit će rižotom od plodova mora. U raspjevanoj Kalalargi bit će bogata prodajna izložba autohtonih suvenira, jela i pića.

Na tradicionalnoj izložbi koju priređuje Foton ove godine će izlagati Tonči Čorić na temu “Riblji krajolici”. Cjelokupna ponuda bit će u znaku ribe, a kako će sve izgledati uvjerit će se svi koji dođu na feštu, 30. kolovoza, najavljuju organizatori.

Za dobru i zabavnu atmosferu ove godine kako je to običaj za Noć Kalalarge u ovoj ulici se upriliči koncert prošlogodišnjeg pobjednika Festivala klapa uz mandoline i gitare, a to je podsjetimo se klapa Tramuntana. Duž same ulice, koja je na sreću značajno “živnula” od kako je rekonstruirana i uređena, u Noći Kalalarge svojom glazbom će atmosferu uljepšati Gradska glazba Makarska, klapa Srdela, Zbor umirovljenica Marineta, Gradski zbor Makarska i Folklorni ansambl Tempet.

J.Glučina/arhiva MP