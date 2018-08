Dječji vrtić ‘Biokovsko zvonce’: Nova pedagoška godina počinje 3. rujna s 550 upisane djece

Nova pedagoška godina u Makarskoj počinje 3. rujna s 550 upisane djece u vrtić. U Dječjem vrtićuima 30 skupina s ukupno 550 djece. Od toga 372 njih su stari korisnici, a novih je 175.

Nažalost i ove pedagoške godine nije se moglo udovoljiti svim zahtjevima pa je 59 djece, od čega 20 jasličke dobi, ostalo neupisano.

Novi objekt u Velikom Brdu

Premda je grad ove godine bogatiji za još jedan objekt u Velikom Brdu ipak uvjeti za sve koji žele upisati djecu u vrtić su nedostatni. No, mnogi će se roditelji obradovati otvaranju novog objekta Veseljko u Velikom Brdu gdje je ustrojena jedna cjelodnevna skupina.

U Grdelinu cjelodnevna skupina

I u Grdelinu u Tučepi koji pripada DV-u Biokovsko zvonce umjesto tri jutarnje poludnevne, ove godine su dvije poludnevne i jedna cjelodnevna skupina. Ovogodišnja novost je i ta što je u vrtiću Pčelica otvorena dodatna skupina poludnevna poslijepodne.

Promjene radnog vremena prema potrebama korisnika

Dosada su poludnevne poslijepodnevne skupine imale radno vrijeme od 13.30 – 18.30 a od ove godine je novo radno vrijeme i to od 14-19 sati. I radno vrijeme cjelodnevnih boravaka je promijenjeno i umjesto dosadašnjeg od 6-16 sati bit će od 6.30 do 16.30 sati. Do promjene je došlo u skladu s provedenom anketom među korisnicima usluga i prilagođavanju njihovim potrebama.

- Moguće je da određenih promjena što se tiče radnog vremena bude još. Nadamo se, pozitivnom rješenju naše prijave na natječaj od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku čime bismo udovoljili korisnicima usluga za produljenje boravka cjelodnevnih skupina dodatno za jedan sunčani sat čime bi cjelodnevni boravci u objektima Ciciban, Zvončica i Maslačak imali tu mogućnost jer je u njima moguće organizirati i zadovoljiti natječajne uvjete – najavljuje Anela Židić, ravnateljica Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce koja i ovom prigodom svim djelatnicima i korisnicima želi na startu pedagoške godine sretan početak rada i bržu i lakšu prilagodbu.

Cijene ostale iste

Od ravnateljice Židić, doznajemo da su cijene upisnine i boravka ostale nepromijenjene. Dječji vrtić ‘Biokovsko zvonce’ može se pohvaliti s tri vrlo značajna projekta koji se ovdje provode duži niz godina, a to su Eko i Globe projekt, Kulturna baština i Dobro je činiti dobro. Inače u ovoj ustanovi se provodi više programa verificiranih od MZO; redoviti program, Montessori program, program s elementima vjerskog odgoja, integrirani sportski program, program za darovitu djecu, program za djecu s teškoćama u razvoju u integraciji, program za djecu s teškoćama u razvoju u posebnoj skupini i program predškole.

J.Glučina / IvoR