Tiskovna konferencija predstavnika gradske vlasti i JU “Biokovsko zvonce”: Nemoguće je organizirati da vrtić Veseljko primi svu djecu iz Velikog Brda

Otvaranje vrtića u Velikom Brdu već je duže vrijeme pod posebnom pažnjom makarske javnosti – proteklih dana otvaranju vrtića prethodilo je nezadovoljstvo dijela mještana zbog reorganizacije u ustanovi, uslijedilo je i potpisivanje peticije pojedinih roditelja da bi se naposlijetku u medijima oglasio i makarski SDP, prozivajući gradsku vlast da rade protiv interesa roditelja i djece u Velikom brdu. Podsjetimo, nezadovoljstvo dijela mještana predvođenih predsjednikom tamošnjeg Mjesnog odbora Mariom Nemčićem nastalo je jer reorganizacija, kojom vrtić u Velikom Brdu nudi cjelodnevni boravak, podrazumijeva da vrlobrdska djeca nisu prioritet pri upisu, odnosno da će ih dio i dalje pohađati vrtiće u gradu. Danas su s temom vrlobrdskog vrtića Veseljko pred novinare u prostoru gradske vijećnice izišli gradonačelnik Jure Brkan, zamjenici Joze Vranješ i Dražen Nemčić kao i ravnateljica DV “Biokovsko zvonce” Anela Židić. – Kao što znate, vrtić Veseljko otvoren je u Velikom Brdu i u ponedjeljak je primio 22 djece na cjelodnevni boravak, i to je prvi novootvoreni vrtić u Makarskoj u posljednjih desetak godina. To nam je dužnost, a potrebe su nam i veće od do sada otvorene jedne cjelodnevne grupe i normalno je da razmišljamo o otvaranju novih. Nekoliko projekata imamo u ideji – u pregovorima smo za otvaranje dječjeg vrtića u Župnom dvoru na Zelenki i u tom smislu obavili i razgovor s Generalnim vikarom Splitsko makarske nadbiskupije Miroslavom Vidovićem. Razmišljamo i o aneksu na dječjem vrtiću Ciciban, što ne bi bilo toliko skupo, a bilo bi lako realizirati – najavio je u uvodu gradonačelnik Brkan, a potom je riječ preuzela ravnateljica DV “Biokovsko zvonce”.

Iznoseći podatke za ovu godinu, Anela Židić objašnjavala je kako je sadašnjom reorganizacijom skupina ipak napravljen maksimum, što je potkrijepila podatkom da je ukupan broj neupisane djece ove godine bio manji nego inače, odnosno da je s 30 neupisane djece, koliko bi bilo po dosadašnjem sistemu, broj smanjen na 15. Odluka da se tamo uvede cjelodnevni boravak, kazala je, donesena je isključivo zbog potreba korisnika vrtića. – Oko Velikog Brda se dosta razgovoralo, a i nama bi bilo jednostavnije da tamo imamo dva poludnevna boravka, jer cjelodnevni podrazumijeva dostavu hrane, nošenje posteljine na pranje što nam sve s obzirom na lokaciju komplicira poslovanje. Međutim su na kraju potrebe korisnika odlučile i otvorili smo cjelodnevni boravak. Korisnici iz Velikog Brda imaju različite potrebe za boravcima i nemoguće je ići logikom da sva djeca iz tog mjesta trebaju pohađati vrtić u istoj prostoriji. Ne može se na istom mjestu imati cjelodnevni boravak, jaslični, poludnevni jutarnji i poludnevni popodnevni, jer to je nemoguće organizirati. Ja se nadam da će iduće godine organizacija biti drugačija te da će biti prijavljeno više djece iz Velikog Brda – kazala je Židić, dodavši da je nakon toga uslijedilo nezadovoljstvo te da je u vrtić donesena peticija s 26 potpisa. Kako je nastavila, od 26 potpisanih imena dio su činili potpisi obaju roditelja što je realnu brojku svelo na 17, a od tog broja, kako se zatim ispostavilo, dio potpisnika uopće nije niti podnosio zahtjev za upisom u vrtić. – Zapravo od ukupnih potpisa, realnu mogućnost upisa na kraju ima 11 djece. Da tamo uistinu imamo dva poludnevna boravka, što je ukupno 44 djece, značilo bi da preostalo 33 djece mora iz Makarske putovati u Veliko Brdo – dodao je gradonačelnik Jure Brkan.

Riječ je potom preuzeo zamjenik gradonačelnika Joze Vranješ, govoreći više o problematici izgradnje i dobivanja dozvola za vrtić u Velikom Brdu, ali pritom i odgovarajući na nedavna prozivanja iz oporbenih redova. – Projekt vrtića u Velikom Brdu smo naslijedili od bivše gradske uprave i mogu reći samo da sam u kratkom roku zaključio da kod njih zapravo nisu bili ispunjeni ni osnovni zakonski propisi za otvaranje zgrade predškolskog odgoja, te da je to bio samo jedan predizborni trik. Mi smo na dužnost stupili 12. lipnja, građevinsku dozvolu dobili 10. studenog 2017., za nepunih pet mjeseci, a morali smo krenuti ispočetka. Izradili smo sve projekte, prikupili sve suglasnosti vlasnika te u srpnju prošle godine utvrdili pravni interes i jednostavno nisu točne poruke iz oporbe, da je bivša gradska uprava pokrenula postupak za uknjižbu Grada na zgradu u Velikom Brdu, to se lako može provjeriti u knjigama. Uporabnu dozvolu smo uz sve što smo dodatno trebali raditi, dobili 19. lipnja ove godine, dakle tri mjeseca, a ne dan-dva prije otvaranja- kazao je između ostalog Vranješ, koji je dodao i da je netočna tvrdnja iz SDP-a kako do kraja njihovog mandata u lipnju prošle godine izvođač nije dostavio nijednu faktoru za izvedene radove na vrtiću, zbog čega radovi nisu plaćeni. Vranješ je, naime, kazao da su u Grad dostavljene fakture na iznos od 611.000 kuna s PDV –om na datum 22. svibnja prošle godine, odnosno u vrijeme mandata SDP-a.

Na samom kraju zamjenik Dražen Nemčić obavijestio je o trenutnim planovima na radovima rekonstrukcije u vrtićima Ciciban i Pčelica. Nakon aplikacije na natječaj resornog ministarstva Grad je dobio 250.000 kuna sredstava za projekt obnove sanitarnih čvorova i centralnog grijanja u zgradi Cicibana, a u ovoj prvoj fazi radovi su završeni u prizemlju zgrade, a do sljedeće godine biti će završena na prvom katu zgrade. Za iduće ljeto planirani su slični takvi radovi u zgradi vrtića Pčelica, a kako je kazao Nemčić, aplicirano je i na natječaj resornog ministarstva za projekt produljenog boravka u vrtiću u iznosu od 5.000.000 kuna. Taj projekt će se provoditi dvije godine, a obuhvaća i nova zapošljavanja stručnog i nestručnog kadra.

O.Franić / IvoR