Mijo Pašalić, predsjednik MNK “Novo vrijeme Apfel”, ususret Ligi prvaka: Stvara se šušur po Makarskoj, moramo dostojno dočekati Europu

Od 2. do 7. listopada Malonogometni klub Novo vrijeme Apfel iz Makarske, aktualni prvak Hrvatske u futsalu, domaćin je skupine glavne runde Lige prvaka. Bit će to najveći sportski događaj u Makarskoj unazad nekoliko godina, pa uprava kluba na čelu s predsjednikom Mijom Pašalićem punom parom radi kako bi početak natjecanja dočekali na najvišem mogućem nivou. „Dobrodošli u Makarsku, grad Lige prvaka“ piše na jumbo plakatima koji ovih dana krase ulice grada. Za tu čast zaslužni su malonogometaši Novog vremena Apfel koji su prošle sezone osvojili povijesni naslov prvaka Hrvatske, čime su izborili nastup u prestižnoj Ligi prvaka.

Zbog koeficijenta Hrvatske Makarani nisu morali igrati eliminacijsku rundu koja je na rasporedu bila u kolovozu i rujnu, već su se našli izravno u glavnoj rundi koja se održava od 2. do 7. listopada ove godine. U Gradskoj dvorani domaćini su skupine u kojoj su još Aktobe (Kazahstan), Kampuksen Dynamo (Finska) i TMC Tbilisi (Gruzija). Kroz tri dana natjecanja svatko igra sa svakim, a samo pobjednik skupine ide u Elitnu rundu, koja je ekvivalent glavnoj fazi nogometne Lige prvaka. Dakle, Makarane bi eventualno osvajanje skupine odvelo u samu europsku elitu futsala.

Jasno je, stoga, koliko je ovo veliki događaj za futsal u Makarskoj i za sve ljude u klubu. Predsjednik uprave MNK Novo vrijeme Apfel Mijo Pašalić sa svojim je timom cijelo ljeto u pogonu kako bi momčad, ali i grad, Ligu prvaka dočekali na dostojan način.

- Pozitivno sam uzbuđen, ljudi na svakom koraku pitaju i zanimaju se. Stvara se šušur po gradu. Nije često da se u Makarskoj odvijaju sportski događaji na razini Europe. Dobili smo podršku gradonačelnika Jure Brkana za domaćinstvo i jako smo zadovoljni s te strane. Od prvog dana njegova mandata osjetio sam da želi poduprijeti dobre projekte. Dolazio je na naše utakmice i vidio da se skuplja dosta gledatelja. Zadovoljan sam kako prilazi organizaciji ovog događaja – kaže Pašalić, koji je posebno zadovoljan što se nakon naslova prvaka povećao interes sponzora za Novo vrijeme Apfel.

Što se momčadi tiče, ona je doživjela minimalne promjene. Trener Teo Strunje i dalje je tu, kao i svi igrači koji su sudjelovali u osvajanju titule prvaka države. Nitko nije otišao, a stigli su samo Saša Babić i Ante Grbešić.

- Nismo htjeli narušiti postojeću stabilnost i kompaktnost ekipe. Ovi su igrači karakterom donijeli prvo mjesto. Angažirali smo poznatog kondicijskog trenera Ivu Katušića, kao i Tihanu Pašalić koja vodi računa o prehrani igrača – dodaje Pašalić.

Organizacijski odbor na čelu s Dadom Antunovićem dotjeruje dvoranu koja mora ispuniti UEFA-ine zahtjeve poput omogućavanja adekvatnih prostorija za liječničku službu, doping kontrolu, službene osobe i novinare, prilaza dvorani, ulaza gledatelja, signalizacije po svim standardima, brže internetske veze…

Kapacitet dvorane ostat će isti, a to je 1053 sjedeća mjesta. Nema sumnje kako će tribine biti ispunjene do zadnjeg mjesta za vrijeme sve tri utakmice domaćeg kluba, a atmosfera ravna onoj iz finalne serije doigravanja Prvenstva Hrvatske prošle sezone u okršajima protiv Split Tommyja. Cijena ulaznica je 30 kuna po danu, a one će u prodaju biti puštene desetak dana prije natjecanja.

- Iz poštovanja prema ljudima koji nas prate nećemo dizati tu cijenu. Osnovna je želja da dvorana bude puna – poručuje Pašalić.

Također se radi i na osiguravanju televizijskog prijenosa svih utakmica, što je blizu realizacije, a Pašalić najavljuje i bogat zabavno-marketinški program u tjednu Lige prvaka koji uključuje party dobrodošlice, gastro show te programe u hotelima u kojima su smještene momčadi i službene osobe.

Liga prvaka (skupina 6 glavne runde) u Makarskoj:

Srijeda 3.10. Aktobe – TMC Tbilisi (18), Novo vrijeme Apfel – Kampuksen Dynamo (20.30).

Četvrtak 4.10. Kampuksen Dynamo – Aktobe (18), Novo vrijeme Apfel – TMC Tbilisi (20.30).

Subota 6.10. TMC Tbilisi – Kampuksen Dynamo (18), Novo vrijeme Apfel – Aktobe (20.30).

MP