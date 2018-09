GCOM: Zbog radova danas bez vode u Makarskoj, Podgori, Drašnicama i Živogošću

Danas 18. rujna od 8 do 10.30 sati, u Makarskoj, u Ulici Molizanskih Hrvata od križanja s Ulicom Kipara Meštrovića do križanja s Ulicom Hrvatske dobrotvornosti, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, doći će do obustave u opskrbi pitkom vodom.

Od 8 do 12 sati, u Podgori – Ulica Točanovica,Drašnice – Stara cesta, Murava, Strnj, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, doći će do obustave u opskrbi pitkom vodom,obavještavaju iz Gradskog centra Osejava Makarska.

J.G.