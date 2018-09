Aktualni sat Gradskog vijeća: Izrada projektne dokumentacije za žičaru

Pitanjima vijećnikaotpočeo je aktualni sat desete sjednice Gradskog vijeća grada Makarske pod predsjedanjem. Na upit što je s izradom Strategije razvoja grada gradonačelnikje odgovorio: “IzradasStrategije razvoja grada započeta je u mandatu bivšeg gradonačelnika pod vodstvom Makarske razvojne agencije MARA i ona je pri kraju. Još nekoliko detalja i vjerujem da će se do konca godine naći na sjednici Gradskog vijeća”, kazao je Brkan te u odgovoru na drugo pitanje najavio da će na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća biti Izvješće o radu za prostorno planiranje i to za prvih šest mjeseci ove godine. Dogradonačelnikodgovorio je vijećniku Raosu:“ Grad ima Plan zaštite od požara, ali se on svako malo mora revidirati. Postupak revidiranja je započet i bit će, nadam se, do konca mjeseca gotov“.

Vijećnik Siniša Srzić je pitao za završetak dokumentacije za žičaru i kada će biti prometna studija? “Što se žičare tiče, imamo nekoliko studija; studija utjecaja na okoliš i imamo idejno rješenje, a sada radimo na idejnom projektu. Također ćemo zatražiti od države suglasnost za prolazak trase preko državnog zemljišta. Do 21. rujna je natječaj Ministarstva turizma za financiranje izrade projektne dokumentacije za žičaru. Mi ćemo se na taj natječaj prijaviti, ali i iako ne dobijemo sredstva idemo u izradu projekta žičare. Nakon toga idemo u ishodovanje lokacijske dozvole i potom ide koncesija”, odgovorio je gradonačelnik Jure Brkan. Odgovorio je gradonačelnik također kako Grad nema prometnu studiju. „Ali mi imamo Plan uređenja i suglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova. Prometna studija je sasvim drugi dokument, razvojni u čiju izradu tek trebamo krenuti“.

Dogradonačelnik Nemčić se ispričao građanima zbog nesnosnih decibela do 4 sata koncesionara na Sv. Petru

Na aktualnom satu vijećnica Gordana Muhtić je istaknula kako građani Makarske i njihovi gosti nisu imali mira prošlog vikenda zbog buke sa Sv. Petra iz objekta koncesionara Jakira kojem je Grad Makarska dao koncesiju, a od kuda je „grmila“ buka do 4 sata. Vijećnica Muhtić je pitala tko je to dozvolio i na temelju čega.

„To nije dozvolio gradonačelnik, već ja i to je moja pogreška zbog koje se iskreno ispričavam svim građanima”, odgovorio je dogradonačelnik Dražen Nemčić. Dodao je kako je takvu odluku donio jer do tada nije bilo nikakvih problema u navedenom objektu. Pojasnio je također kako je problem buke bio već u 1, a ne samo između 3 i 4. No, njegovo preuzimanje odgovornosti i priznavanje pogreške pozdravila je vijećnica Hloverka Novak Srzić, istaknuvši kako nije čest slučaj da se netko od političara ispriča, zar ne?

J.Glučina/ IvoR