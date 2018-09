Još tri dana: U četvrtak započinje Autumn Leaves Jazz Festival

Još samo tri dana ostala su do početka jesenskog međunarodnog Autumn Leaves Jazz Festivala, koji će održati u našem gradu od 27. rujna zaključno do 5. listopada. Festival se održava u organizaciji turističke agencije Apollo, Grada i Turističke zajednice Makarske, jazz kluba Sarpsborg iz Osla, New Orleans Workshop Jazz kluba iz Osla, Udruge Makarska Jazz te Hotela Biokovo, a u tjedan dana trajanja ponudit će nastupe čak 21 sastava iz Švedske, Norveške, Danske, Amerike i Hrvatske, ukupno 31 koncert na različitim lokacijama – od restorana i hotela do otvorenih pozornica poput Kačićeva trga. Koncerti će se održavati u vrijeme doručka, ručke i večere, a u živoj glazbi moće uživati gosti restorana Bounty, Riva, Il Golfo, Libertas, Panorama (u Velikom Brdu), zatim pivnice Pivac, hotela Biokovo, Meteor, Miramare i Romana Beach Resort te, dakako, posjetitelji Kačićeva trga i Kalalarge koji će ugostiti dio programa.

O.Franić