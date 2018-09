Gradonačelnik Makarske i načelnici susjednih općina postigli dogovor: Financirat ćemo još jedan tim Hitne medicinske pomoći

Gradonačelnik Makarskeodržao je 26. rujna u gradskoj vijećnici sastanak na temu sufinanciranja pomoćnog tima Hitne medicinske pomoći, budući da su 15. rujna prestali raditi dodatni timovi u Makarskoj i Baškoj Vodi te područje gotovo cijele Makarske rivijere pokriva samo jedan tim. Uz predstavnike Grada Makarske, gradonačelnika Juru Brkana, predsjednika Gradskog vijećai zamjenika gradonačelnika, sastanku su nazočili predstavnici općina s Makarske rivijere – zamjenik načelnika općine Brela, načelnik općine Tučepi, načelnik općine Podgora, načelnik općine Gradac, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županijete, pročelnica Splitsko-dalmatinske županije za zdravstvo i skrb i predsjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

U uvodnom dijelu naglašeno je kako Tim2 (medicinski tehničar, sestra i vozač) koji postoji u Podaci, ne pomaže rješenju situacije koja nakon 15. rujna nije nimalo dobra: kad dežurni tim ode za Split, cijela 53 kilometra i 40.000 stanovnika ostaju bez žurne medicinske skrbi. Tim više kada statistički podaci već odavno pokazuju da turistička sezona ne završava 15. rujna, a i ove godine će, prema najavama, makarski hoteli biti puni i u listopadu.

Prema postojećoj Mreži Hitne medicine, kako je pojasnio i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Leo Luetić, u Makarskoj je predviđen jedan Tim1( liječnik, medicinska sestra, tehničar), te ne postoji mogućnost da se usluga koja je iznad standarda financira od strane države. Stoga je i pokrenuta inicijativa da lokalna samouprava pokrije troškove tima koji bi radio od 15. rujna do 15. lipnja.

-Kao gradonačelnik mogu reći da se nalazimo u opasnoj situaciji jer ako postojeći tim ide, primjerice, na intervenciju u Brelima, nema drugog tima. Ne može se govoriti o tome da turistička sezona završava 15. rujna jer smo u petak 24. rujna na našem području imali 6.000 registriranih gostiju. Dakle, moramo naći rješenje, jer smo to dužni našim građanima, istaknuo je gradonačelnik Jure Brkan.

Ravnatelj Leo Luetić također se složio da postojanje Tima 2 u Podaci nije dostatno te da je još jedan tim u Makarskoj nužan, iako se tim u Podaci, prema potrebi, može pomicati prema Makarskoj. Potvrdio je da se opravdanost takvog tima očituje i u brojkama koje je tim u Baškoj Vodi ostvario od 1. srpnja do 15. rujna ove godine: čak 462 intervencije u dva i pol mjeseca što je 6 intervencija dnevno, samo na području Baške Vode i Brela. Budući da za jednu intervenciju treba sat vremena, to znači da je tim odradio puno radno vrijeme i da je njegova opravdanost neupitna. Troškovi pomoćnog tima, kako je potvrdio Luetić, iznosili bi 1,7 milijuna kuna.

Bez disonantnih tonova gradonačelnik Makarske i načelnici općina složili su oko sufinanciranja pomoćnog tima koji bi bio stacioniran u Makarskoj, a o udjelima sufinanciranja i datumu od kojeg bi tim počeo s radom dogovorit će se na sastanku sa županom Blaženkom Bobanom na kojeg su pozvani svi načelnici općina s Makarske rivijere.

Jedan od zaključaka je i da će se Zavod za Hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i Splitsko-dalmatinska županija zajedno pisano obratiti Ministarstvu zdravstva radi izmjene Mreže hitne medicine na našem području jer za to postoje opravdani argumenti, a to je to ujedno i jedini put da se u skoroj budućnosti, nakon izmjena mreže, pomoćni tim financira iz sredstava Ministarstva zdravstva, a ne bude na teret lokalne samouprave.

Dolazak na sastanak ravnatelja Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije gradonačelnik Makarske Jure Brkan iskoristio je i za razgovor o još jednom problemu o kojem se posljednjih godina također često govorilo: raspisivanju natječaja za specijaliste kojih je sve manje.

Dragomir Petric izvijestio je da će u petak biti raspisani natječaji za specijaliste radiologije, mikrobiologije i interne medicine za Makarsku te upozorio da će i u tom segmentu biti nužna financijska pomoć lokalne samouprave.

Gradonačelnik i načelnici složili su se da će na sastanku sa županom Blaženkom Bobanom jedna o tema biti i zajedničko sufinanciranje jedne specijalizacije te osiguravanje uvjeta za smještaj liječnika.

