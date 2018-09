Župan Blaženko Boban u Makarskoj na obilježavanju 25 godina Splitsko-dalmatinske županije: Samo suradnjom sa stanovnicima možemo unaprijediti zajednički život

U sklopu obilježavanja jubilarnih 25 godina Splitsko-dalmatinska županije, Županija organizira promociju na štandovima u 12 gradova, a s ciljem prezentacije svojih programa i poticaja koji se nude građanima.

Tom prigodom Makarsku je danas posjetio župan Blaženko Boban sa svojim suradnicima, a koji su na gradskoj rivi pobliže upoznali građane s aktivnostima koje provodi Županija, nadasve kako mogu iskoristiti sredstva upravo namijenjena njima.

Podsjetivši da je Splitsko-dalmatinska županija s 455 tisuća stanovnika, 16 gradova i 39 općina, najveća u Hrvatskoj, župan Boban kazao je da se dan za obilježavanje vezao uz sv. Jeronima, zaštitnika Dalmacije.

-Preko brošure i direktnom komunikacijom odlučili smo doći do svakog stanovnika, i zato smo organizirali ovaj vid prezentacije uz naš veliki jubilej. Naši stanovnici ne znaju za sve pogodnosti koje im omogućava Županija, a sve mogu doznati iz brošure ‘Program i poticaji’. Recimo, sufinanciramo kamate za gospodarstvenike u visini 2 posto. Javilo se 130 zainteresiranih, a do sada je to bilo njih tek petnaestak. Veliki korak smo napravili u financiranju udžbenika, i Grad Makarska je za tu namjenu dobio 300 tisuća kuna. Veliki su poticaji za OPG-ove, izgradnju bazena, naglasio je župan Jerko Boban, najavivši kako se radi na povećanju županijskog proračuna za 2019., kao i na tome da što prije krene izgradnja tunela Ravča-Drvenik. Kako je kazao, od ministra Olega Butkovića zatražio je konkretne rokove.

U predgovoru brošure koja je dijeljena građanima župan Boban između ostalog poručuje: -Uloga sugrađana je ključna za ugodniji život, lakšu organizaciju rada i uspješniju provedbu naših programa i aktivnosti. Našoj Županiji i ubuduće treba vaše znanje i predani rad. I ove godine se provodi niz programa i mjera kojima želi unaprijediti život svojih stanovnika. Moja osobna želja i svih mojih suradnika je da u tim programima zajedno surađujemo kako bi županijski poticaji i sredstva završili u pravim rukama.

Prelistavajući brošuru ‘Programi i poticaji’ s porukom – Iskoristite sredstva namijenjena vama, Splitsko-dalmatinska županija ponudila je četrdesetak programa poput kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva, niz mjera za poticanje i razvoj poljoprivrede, ribarstva, potpora LAG-ovima, jačanje poduzetništva. Nadalje tu su zaštita prirode i okoliša, podizanje kvalitete turističke ponude, nabava školskih udžbenika, program javnih potreba iz područja kulture i sporta, jačanje ICT sektora, poticanje inovatorstva, demografska obnova, pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja, program javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruge proistekle iz Domovinskog rata. Za svaki od programa navedeno je kome je namijenjen, koji su uvjeti za dobivanje sredstava, za koju namjenu, iznos i trajanje natječajnog poziva.

J. Morović/IvoR