Mate Vuković i Vedran Kazazić uoči povijesnog nastupa Novog Vremena u Ligi prvaka: Prevagnut će domaći teren, publika i srce koje nas je nosilo do naslova prvaka Hrvatske

Još samo dva dana ostala su do početka futsal Lige prvaka u Makarskoj! Uzbuđenje u momčadi hrvatskog prvaka Novog Vremena Apfel sve je veće, baš kao i nestrpljenje kod navijača koji će do posljednjeg mjesta napuniti Gradsku dvoranu. Igrači na čelu s trenerom Teom Strunjom finiširaju pripreme i poručuju kako su spremni za srijedu koja im u 20.30 sati donosi prvu utakmicu skupine protiv finskog prvaka Kampuksen Dynama. Tom je prilikom u hotelu Park u Makarskoj održana konferencija za medije na kojoj su javnosti bili dostupni kapetan momčadi Mate Vuković i jedan od golgetera Vedran Kazazić. – Prevagnut će domaći teren, publika i srce koje nas je nosilo do naslova prvaka Hrvatske. Ne možemo pobjeći od Dinama, ali leže nam. Prolazimo! – kaže Vuković (27), nekadašnji igrač velikog nogometa za Zmaj iz Makarske, Zadar i HAŠK, odakle se vratio u Zmaj zbog mononukleoze. Kasnije je otkrio futsal. Iza njega je 207 službenih nastupa za makarski klub. – Dynamo ima dosta reprezentativaca Finske, a izbornik reprezentacije je Mićo Martić, naš najveći stručnjak. Trebamo dobiti kako god znamo, na mišiće. Aktobe je uz nas favorit i želimo da ta treća utakmica bude odlučujuća. „Snimat“ ćemo ih u Makarskoj tijekom prve dvije utakmice - prokomentirao je Vuković suparnike, Dynamo, TMC Tbilisi (Gruzija) i Aktobe (Kazahstan). Iz velikog nogometa u futsal preselio je i Vedran Kazazić (25), kojeg je kao tinejdžera iz Zmaja u Dinamo htio dovesti pokojni Josip Kuže. No i Vedrana je put odveo u futsal. – Raspoloženje je u momčadi sjajno i jedva čekamo da sve krene. Ovo je jedan od najvećih sportskih uspjeha u povijesti grada. Borit ćemo se do zadnje kapi znoja kako bismo prošli među 16 u Europi. Ne smijemo podcijeniti Dynamo i Tbilisi, oni su prvaci svojih država – kazao je Kazazić, dodavši da Novo Vrijeme u ta dva susreta traži pobjede, jer samo pobjednik skupine prolazi u Elitnu rundu među 16 najboljih momčadi Starog kontinenta.- Neće biti jednostavno, ali moramo uzeti svih šest bodova i onda protiv Aktobea odlučivati o prolazu.Uigranost i zajedništvo naše su najveće prednosti. U svlačionici nema podjela, svi smo zajedno već par godina. A naš stil igre ostaje isti, čvrsto i agresivno s visokim presingom – zaključio je Kazazić. Inače, u tjednu održavanja turnira bit će organizirani brojni zabavno-marketinški događaji - centralni je događaj 2. listopada (utorak) u 19 sati u gradskoj kavani Romana u Makarskoj gdje će se održati party dobrodošlice. Pozvane su gostujuće momčadi, službene osobe, predstavnici medija, sponzori i svi ljudi koji su pomogli i još uvijek pomažu klubu, kao i poznate osobe iz svijeta sporta, politike, zabave… U hotelu Biokovo bit će održan Podravka Gastro show 5. listopada (petak) u 19 sati, a istog dana u 22 sata u jednom od lokala u Makarskoj na rasporedu je i zabavni program.

M.P.

Trener MNK Novo Vrijeme Apfel Teo Strunje: Ligu prvaka dočekujemo otvorenog garda Iako je bio spriječen doći na tiskovnu konferenciju, trener MNK Novo Vrijeme Apfel Teo Strunje najavio je skorašnje utakmice. – Svi smo u klubu uzbuđeni, cijeli grad diše s nama i jedva čekamo srijedu. Liga prvaka je vrhunac i svima nama veliko priznanje i izazov, a za grad velika promocija. Što se naših suparnika tiče, trebali bismo biti jači od Finaca i Gruzijaca, dok je Aktobe po koeficijentu favorit. Međutim, mi igramo doma i sigurno nikome od njih neće biti lagano. Bio je izazov pripremati se za momčadi protiv kojih nikad nismo igrali. Ali bit ćemo spremni. Naš stil igre ostaje isti, bit ćemo agresivni i visoko pritiskati, a imamo i uigrane prekide. Vjerujem da će naš presing uz punu dvoranu biti kvalitetan i da ćemo svakom suparniku zadati probleme. !