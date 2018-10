Iz Udruge Tobolac udomitelji poručuju: Pridružite nam se jer svako dijete treba obitelj

U Makarskoj je održana javna tribina “?” Naime, Udruga udomitelja djece Splitsko-dalmatinske županije u okviru projekta ” Za djecu zajedno” uz potporu Splitsko-dalmatinske županije provodi promotivne aktivnosti o udomiteljstvu djece koje uključuju tribine o udomiteljstvu djece i druženja s udomiteljima.

Ova kampanja je pokrenuta jer se o udomiteljstvu malo čuje i malo zna. Aktivistice udruge Tobolac čija je vizija -Sretno djetinjstvo za svako dijete- rade na terenu, a na javnoj tribini su razgovarale o razlozima i uvjetima udomljavanja i podijelile promotivni materijal. Istaknuto je također da svatko tko razmišlja o udomiteljstvu može sve informacije čuti i na besplatni telefon 0800 8282 gdje će dobiti odgovore od udomitelja na sva pitanja. Posebno su istaknule važnost edukacija.

Cilj je kampanje povećanje broja toplih, brižnih udomiteljskih obitelji za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Kampanju provode i lokalne udruge udomitelja djece, a za područje Splitsko-dalmatinske županije i šire u Dalmaciji, tradicionalne udomitelje predstavlja jedina aktivna Udruga udomitelja djece Tobolac, sa sjedištem u Splitu.

- Zamislite da postoje djeca i to veliki broj njih koji nikada nisu osjetili roditeljsku ljubav i toplinu obitelji. Zar to nije dovoljan razlog svakome da se zapita može li usrećiti barem jedno takvo djete i dati mu ljubav. To je osnovni uvjet, a sve drugo lako se postigne, potvrdile su na tribini žene koje su već udomile dijete. Rekle su kako se najčešće udomljuju, a i posvajaju djeca još dok su bebe, ali ima i onih koji su već smješteni u domove. Međutim, iz doma je nekako teže ako su djeca odrasla jer tada uglavnom ne pristaju na odlazak.

Prema posljednjim podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u udomiteljskim obiteljima za djecu i mlade trenutačno je smješteno 2259 djece. Istovremeno, u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi smješteno je 814 djece, od kojih 169 djece živi u stambenim zajednicama u programu organiziranog stanovanja uz podršku odgajatelja, a 90 djece je mlađe od tri godine života. Upravo njih je sada prilika udomiti. Odrastanje u ustanovama, koliko god se odgojitelji trudili, ne može zamijeniti iskustvo individualizirane tople obiteljske skrbi.

Istina, samo udomiteljstvo kao i svako roditeljstvo nije sasvim jednostavno, ali nije niti komplicirano toliko da bi zbog toga odustali od najplemenitije ideje da pružite obiteljsku toplinu jednom djetetu. Prema sadašnjim podacima najmanje je udomitelja na području Dalmacije!? Na području Makarske mogu se udomitelji pobrojati na prste jedne ruke.

Što sve treba postići da se ono i ostvari potanko su na tribini objasnile Margarita Vražina, predsjednica i Tihana Delorko, dopredsjednica Udruge udomitelja djece Tobolac iz Splita.

- Tribina se provodi u okviru promotivnih aktivnosti projekta “Za djecu zajedno” uz potporu Splitsko-dalmatinske županije, a nadopunjuje se i kao lokalna potpora aktivnostima iz aktualne nacionalne kampanje o udomiteljstvu djece “Svako dijete treba obitelj ” koju provode Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Unicef i Forum za kvalitetno udomiteljstvo.

Delorko i Vražina govorile su o iskustvu udruge i osobnom iskustvu udomitelja te osobito istaknule hvalevrijedne edukacije koje provodi Centar za socijalnu skrb u Splitu prije izdavanja dozvola za udomiteljstvo. Edukacija za udomitelje održava se dva puta na proljeće i na jesen.

Pohvalile su također i Grad Split koji im je velika potpora i koji im je u rekordnom vremenu osigurao prostor. Udruga Tobolac osnovana je 2017. koja ima 15-ak članova iz šire okolica Splita, a udomitelja na području Županije ima oko 50 -ak.

