Nogomet: Omiš preokretom pobijedio Zmaja

Prva liga NS Žsd, 5. kolo

Omiš - Zmaj 2 : 1 ( 0 : 1 )

Omiš, Igralište Anđelko Marušić-Ferata

Gledatelja: 100

Sudac: Ante Jurić (Split)

Strijelci: 0:1 S. Brnić (42.), 1:1 Šarić (68. -11 m), 2:1 Šarića (82.)

Omiš: Škorić, Kuvačić, Ribičić, Knezović (od 27. Kovačić), Bandov, Baić, Silić, Šarić (od 87. Tomaš), Zemunik, Vojnović (od 65. Pivčević), Bekavac

Trener: Ante Vitaić

Zmaj: Brkulj, Mić, A. Brnić, Šabić, S. Brnić, Serdarević (od 75. Smilović), Brigić (od 85. Bilić), Ćapin, Lozina, Danijel Rašić, Vučemil

Trener: Ante Vidulin

Isključeni igrači: Ivan Zemunik (Omiš) i Mateo Vučemil (Zmaj) u 74. min.

Najbolji igrač: Ivan Šareić (Omiš)

Zmaj je na gostovanju u Omišu odigrao dobro prvo poluvrijeme, međutim to mu nije pomoglo da na kraju dvoboja osvoji barem jedan bod. Nakon nekoliko neiskorištenih prigoda gosti su na odmor otišli sa vodstvom od 0:1. U 42. minuti Ćapin je proigrao Vučemila, koji snažno puca no vratar domaćih Škorić odbija loptu koju prihvaća Stipe Brnić i s 14-15 metara posprema je u mrežu Omiša. Omišani su odigrali vrlo kvalitetno drugo poluvrijeme i preokretom došli do tri boda. Brigić je u 68. minuti skrivio kazneni udarac, a s 11 metara precizan je bio Šarić. I kad se činilo da su svi zadovoljni bodom najbolji igrač utakmice Ivan Šarić u 82. minuti postiže svoj drugi pogodak kojim svojoj momčadi donosi bodove.

Zmaj je u 5. kolu prvenstva izgubio već treću utakmicu, a za momčad koja je najavljena kao prvi favorit za naslov i povratak u treći nogometni rang to je ipak previše. Vodeća Sloga pobjegla mu je na 7 bodova, ako misle i dalje biti u utrci za prvo mjesto moraju početi igrati znatno bolje i osvajati bodove. U protivnom ništa od najavljenih ambicija neće biti.

Rezultati: Omiš – Zmaj 2 : 1, Jadran T – GOŠK 6 : 0, Omladinac – Jadran KS 2 : 2, Orkan – Vinjani 6 : 1, Mladost – Postira S 4 : 0, Val – Sloga 0 : 2, OSK – Poljičanin 4 : 0.

Poredak: Sloga 13, OSK 12, Jadran T 11, Omladinac 11, Jadran KS 10, Omiš 9, GOŠK 7, Zmaj 6, Postira S 6, Mladost 4, Val 4, Poljičanin 3, Vinjani 0.

Iduće kolo: Zmaj – Jadran KS

J. Kovačević/IvoR