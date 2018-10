JU MARA: Uspješan domaćin 5. konferencije u sklopu projekta Europoly

Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA u suradnji s Gradom Makarskom od 2. do 4. listopada bila je domaćin 5. konferencije u sklopu projekta Europoly, koji se provodi u sklopu programa Europa za građane. MARA je projektni partner uz još sedam partnera iz Španjolske, Italije, Slovenije, Mađarske, Bugarske i Rumunjske.

Tema 5. konferencije bila je „Future in EU“ na koju su svi projektni partneri održali stručna predavanja. Ispred JU Makarska razvojna agencija MARA predavanje na temu: „Future in EU – EU Funds and Opportunities for Croatia 2021.-2027.“ održala je ravnateljica Lidija Vukadin Vranješ.

Prezentaciju je održao i zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić, na temu “Makarska in EU: benefits for local community”, dok je prezentaciju projekta „Novi Adrion“ održala stručna suradnica JU PP Biokovo Nataša Batošić.

U stručnom dijelu posjeta održan je i sastanak partnera s ciljem evaluacije dosadašnjih aktivnosti te planiranja budućih, do završnog događaja koji će se održati u svibnju u Italiji. U provedbu projekta uključene su i organizacije civilnoga društva Savjetovalište „Lanterna“ i Udruga „Sunce“ čime se direktno pridonosi jačanju kapaciteta uključenih organizacija te stjecanju internacionalnih iskustava i razmjene dobre prakse.

Sudionici projekta posjetili su Franjevački samostan te privremenu izložbu Malakološkog muzeja gdje ih je ugostio gvardijan Ante Čovo. U „Prezentacijskom centru Adrion – srce planine“ dočekali su ih djelatnici PP Biokovo nakon čega su posjetili Info centar „Ravna Vlaška“ kao i mjesto na kojem će se implementirati „Sky Walk“ jedinstvena atrakcija u sklopu projekta „Novi Adrion“. Posjećeno je i selo Kotišina u kojem je na licu mjesta prezentiran projekt „Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina“.

Učenici 6. razreda OŠ oca Petra Perice pripremili su simulacijsku igru na temu „Future in EU“, nakon čega je održana otvorena debata. Ravnateljica škole Renata Gudelj prezentirala je projekte uz obilazak vrta i ostalih sadržaja škole, koja se i na europskoj razini pokazala kao primjer dobre prakse, što su potvrdili svi sudionici.

Kako je obveza prilikom svih službenih posjeta prezentacija gospodarskih aktivnosti lokalne zajednice domaćina, nezaobilazna stanica svakako je proizvodni obrt HERBAE DALMATIAE, vlasnice Jelene Erceg gdje su sudionici iz prve ruke imali priliku vidjeti proizvodnju prirodne kozmetike te tvornicu Premis gdje je po prvi puta prezentiran „gluten free“ sladoled od manga. Zanimljivo je i to kako su oba gospodarska subjekta korisnici EU fondova, što potvrđuje kvalitetu i ozbiljnost njihova poslovnog pristupa.

Osim makarskih poduzetnika prezentirani su i vrgorački, i to mesna Sušara MI Pivac u Zavojanima, kao primjer dobre prakse velikog poduzeća.

Posljednjeg dana svoga boravka posjećena je Zvjezdarnica sa Astro parkom.

Ovom prilikom JU Makarska razvojna agencija MARA zahvaljuje svim domaćinima, našim suradnicima na suradnji i susretljivosti radi koje su sudionici projekta Europoly sa sobom odnijeli oduševljenje našim krajem, kulturom, načinom rada i naravno projektima.

J.G.