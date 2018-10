Prva ŽNL: Dedić u sudačkoj nadoknadi prekinuo negativni niz Zmaja

Pobjedom nad Jadranom iz Kaštel Sućurca nogometaši Zmaja prekinuli su seriju loših igara i poraza. A da su iskoristili mnogobrojne prigode pobjedu su mogli osigurati puno ranije od sudačke nadoknade. U 7. je minuti S. Brnić ubacio sa desnog boka pred vrata gostiju, udarac Serdarevića obranio je vratar Kaštelana Roso. Nakon toga pokušao je i Dedić, ali nije bio precizan. Novu izglednu prigodu Zmaj je imao u 27. minuti, no Roso je zaustavio udarac Brnića. Ćapin je pred odlazak na odmor odlično poslužio veterana Mirka Selaka koji je pucao visoko iznad grede gostiju. Tek što je počeo nastavak utakmice Ante Brnić zatresao je vratnicu Jadrana, a vratnicu gostiju naciljao je nedugo nakon toga i Selak. I kad je izgledalo da će utakmica završiti bez pogodaka u sudačkoj nadoknadi, Zmaj je došao do važnih bodova. Gosti su na rubu kaznenog prostora prekršajem zaustavili Selaka, nabačena lopta došla je do Dedića koji je posprema u mrežu gostiju za veliko slavlje. Treba napomenuti da je pobjeda Zmaja potpuno zaslužena, i bila bi prava šteta da nakon nadmoći na terenu i brojnih prigoda bodovi nisu ostali u gradu podno Biokova.

Jakov Kovačević/IvoR