Biciklistički klub Makarska: Ivan Okmažić prvi u Bolu

U Bolu na Braču održana je Cross Country utrka “Na dva kola oko Bola”. Posljednja ovogodišnja utrka Hrvatskog XCO kupa vozila se na samoj plaži Zlatni rat i okolnim šumama. Staza je bila jako brza, tehnički ne prezahtjevna. Kako je ovo bila zadnja utrka koja se bodovala za Hrvatski kup, na kraju proglašenja pobjednika utrke proglašeni su i najbolji vozači ove biciklističke sezone.

Za BK Makarska su nastupila četiri vozača. Najbolji vozač BK Makarska Ivan Okmažić ponovno je lako savladao svu konkurenciju do 15 godina ostvarivši petu pobjedu u pet nastupa u Kupu te je tako postao pobjednik Kupa Hrvatske 2018. Ivan je slavio i u kategoriji kadeta te potvrdio 2. mjesto u Kupu. U Bolu su nastupili i najmlađi i najstariji natjecatelj makarskog kluba. Petra Okmažić, u kategoriji do 11 godina, osvojila je 2. mjesto dok je Nenad Okmažić bio drugi u veteranima C.

Ova sezona je bila iznimno uspješna za BK Makarska. -Naši momci su ponosno predstavljali klub, grad i državu na utrkama diljem Hrvatske i Europe. Posebno valja istaknuti nastup na Europskom prvenstvu u Italiji gdje su pokazali koliko oni mogu i gdje pripadaju. Sljedeće godine slijedi prelazak u starije kategorije i novi izazovi. Zahvaljujemo se svim sponzorima koji su podržali naš rad, a posebno Gradu Makarska i uljari Acinger koji su nam omogućili dva vrhunska bicikla bez kojih postizanje ovakvih rezultata ne bi bilo moguć, ističu u BK Makarska.

J.M./BK Makarska