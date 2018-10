Crveni križ Makarska organizira dvije akcije darivanja krvi. Održat će se 15. listopada i to u Baškoj Vodi u hotelu Horizont od 9 do 12 sati. Istog dana akcija darivanja krvi je u Brelima od 13 do 15 sati u Vatrogasnom domu.

Iz makarskog Crvenog križa mole darivatelje da se odazovu u što većem broju, s obzirom na to da zalihe krvi još uvijek nisu dostatne na transfuziji Split.

J.M.