Burni futsal pod Biokovom: Domaći osvojili vrijedne bodove

1 HMNL, 1. kolo

Novo vrijeme Apfel - Crnica 5 : 4 ( 2 : 2 )

Makarska Dvorana na GSC.

Gledatelja: 650.

Suci: Andrej Topić (Solin) i Ivo Mujan (Split)

Strijelci: 0:1 Radić (14), 0:2 Vukčević (15),1:2 Musinov (16), 2:2 Eduardo (19), 3:2 Kazazić (21), 3:3 Vučković (27), 3:4 Vukčević (29). 4:4 Bajrušović (32), 5:4 Lucas (37).

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Eduardo, Kazazić, Lucas, Sokol, Buljan, Musinov, Nižetić, Babić, Herceg. Trener. Teo Strunje.

Crnica: Mišković, Subotić, Protega, Vuković, N. Škugor, Radalj, Marić, Vukčević, I. Škugor, Perić, Radić. Trener: Mladen Perica.

Crveni kartoni: Eduardo i Kazazić (Novo vrijeme Apfel) u 37, Perić (Crnica) 37. U 37. minuti sa klupe udaljen trener Crnice Mladen Perica.

Najbolji igrač: Filip Bašković (Novo vrijeme Apfel).

Nakon velikog uspjeha i plasmana u Elitnu rundu UEFA Futsal Lige prvaka malonogometaši Novog vremena Apfel odigrali su odgođenu utakmicu prvog kola 1. HMNL. Na domaćem terenu su znatno teže od očekivanog došli do prvih ovosezonskih bodova.

Prije početka utakmice Marinu Musinovu i Igoru Odsredkaru za po stotinu odigranih utakmica u dresu kluba darove su uručili Joze Gudelj i Matko Pašalić.

Početak dvoboja protekao je u napadačkoj igri jednih i drugih, ali bez izglednih prigoda. Prvu su imali gosti u 6. minuti, kada je Vukčevič izbio sam ispred Baškovića, a koji sjajnom obranom svoju mrežu drži netaknutom. U istoj minuti uzvratili su domaći preko Lucasda, no njegov udarac odlazi iznad same grede Miškovića. U osmoj minuti novi okršaj Baškovića i Vukčevića završio je pobjedom domaćeg vratara. Novo vrijeme bilo je blizu vodstva u 12. minuti, udarac Eduarda zaustavila je vratnica Crnice. Šibenčani su poveli u 14. minuti. Radić je pucao s desnog boka, a lopta se odbila od nekog od domaćih igrača i završila u mreži domaćih. Gosti su povećali na 0:2 u 15. minuti, Perić je presjekao loptu i dodao za Vukčevića koji ju iz blizine posprema u prazna vrata domaćih. Minutu nakon toga domaći smanjili na 1:2, kada je Musinov sa lijevog boka naciljao mrežu Miškovića. Eduardo je u 19. izjednačio na 2:2 i tako utakmicu učinio neizvjesnom. Prije odlaska na odmor Eduardo ponovo trese vratnicu gostiju, a u kontranapadu u izglednoj prilici našao se Vuković, no Bašković je pokazao da je u punoj formi. Tek što je krenuo nastavak suci su opravdano nakon igranja rukom gostujućeg igrača dosudili kazneni udarac. Kazazićev udarac odbio je Mišković, iz drugog pokušaja Kazazić dovodi domaće u vodstvo. Osredkar je u 23. propustio veliku prigodu, a Protega je u 26. minuti uzdrmao gredu domaćih. Crnica je preko Vukčevića poravnala u 27. minuti. Hat-trickom Vukčevića u 34. minuti gosti još jednom preokreću rezultat. Potpunu neizvjesnost što se rezultata tiče donosi Bajrušović pogotkom u istoj minuti. Veliko slavlje nastalo je u dvorani u 37. minuti, nakon što je Mišković odbio loptu. Ona dolazi do Lucasa koji preciznim udarcem postavlja konačnih 5:4. Domaći su na kraju osvojili vrijedne bodove, a da je i jedan pripao gostima ne bi bilo nezasluženo. Za samu utakmicu može se kazati da je protekla u izuzetno dobroj, borbenoj i uzbudljivoj igri, a iz nepotrebnog incidenta pouke trebaju izvući jedna i druga momčad.

J. Kovačević/MP