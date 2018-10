PP “Biokovo” posjetilo više od 62 000 posjetitelja: Atraktivni vidikovac na predjelu Ravna Vlaška

Park prirode Biokovo ove godine je posjetilo 62 000 ljubitelja prirode, a u Javnoj ustanovi ističu kako će do konca godine ta brojka biti za tri tisuće veća. Inače, PP Biokovo službeno se zatvara 30. listopada do prvog travnja. U Javnoj ustanovi PP Biokovo tijekom zime radit će se punom parom na projektu “Novi Adrion” čija je vrijednost gotovo 35 milijuna kn od čega je EU fond za regionalni razvoj osigurava 85 % bespovratnih sredstava.

Prezentacijski centar otvoren na Sportskom centru, koji radi tek godinu dana posjetilo je 2580 turista. Bilo bi ih i više ako se više poradi na marketingu, potvrdili su nam u JU PP Biokovo, a to će kažu sada učiniti u suradnji s turističkim agencijama i turističkim zajednicama kako bi ovaj centar postao nezaobilazno mjesto posjeta za sve koji dođu u Makarsku.

Od ravnatelja Javne ustanove Park prirode Biokovo Velimira Vidaka-Buljana, doznajemo da je ishodovana dokumentacija za projekt vidikovca Ravna Vlaška i da je sada na prethodnoj provjeri kod SAFU-a.

“Kada prođe provjeru uslijedit će javna nabava, te izbor očekujemo koncem siječnja kada bi trebali početi radovi. Premda nismo ni sami zadovoljni brzinom kojom se projekt realizira ipak se nadamo kako će najatraktivniji vidikovac biti gotov do sljedećeg ljeta”, kaže Velimir Vidak-Buljan.

Podsjetimo, nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo”, najavljeno je kako će se projekt javno prezentirati na posebnoj presici. No ona se nije do danas dogodila, a ravnatelj Vidak -Buljan obećaje da će to biti upravo kada krenu radovi.

Projekt znači jedan potpuno novi pristup valorizaciji i tržišnom korištenju Parka prirode Biokovo. Biokovo će biti puno bliže turistima s vrlo zanimljivim programima uživanja u njegovoj ljepoti. Hvalevrijedan projekt omogućit će uvođenje turističkih autobusa koji će organizirano voditi turiste na Biokovo, te će se tako omogućiti povećanje broja posjetitelja, a istodobno smanjenje automobila u Parku prirode i zagađenje zraka.

- Za bicikliste će se također povećati ponuda nabavom običnih i električnih bicikla, a uredit će se i biciklistička staza Saranač –Podglovik u dužini oko 8 km. To će sada biti prvi posao u okviru ovog projekta – najavljuje Velimir Vidak- Buljan.

J.Glučina