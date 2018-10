Futsal, Liga prvaka: Novo vrijeme putuje u Portugal, protivnici Sporting, Benfica i Sibiryak

Makarski malonogometni san se nastavlja – MNK Novo vrijeme saznalo je protivnike u elitnoj skupini Fustal lige prvaka, bit će to Sporting i Benfica te ruski Sibiryak, a turnir će se odigrati od 13. do 18. studenog u Lisabonu. Sporting je najači sastav skupine C i najtrofejniji je portugalski klub. Prvaci Portugala bili su 15 puta, a u protekle dvije sezone igrali su finale Lige prvaka. Benfica je bila prvak 7 puta, a jedini su od klubova iz Portugala koji su osvojili (2010. godine) Ligu prvaka. Ruski Sibiryak najveća je nepoznanica ove skupine, u ovu rundu natjecanja prošli su kao trećeplasirani sastav skupine u kojoj su igrali. Novo vrijeme ne spada među favorite ove skupine, no neće biti iznenađenje ni ako otkinu bodove nekom od svojih suparnika.

J. K.