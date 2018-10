Nikad slabiji urod maslina na Makarskom primorju: Uljare bez posla

Na Makarskom primorju gotovo se i ne pamti tako slab urod maslina. Zbog opadanja ploda koji je oštećen i suh maslinari su krenuli u berbu ranije negoli i jedne godine do sada. Berbu su neki počeli još prvi vikend listopada. Ne pamti se tako rani početak, gotovo mjesec dana od uobičajenog starta 1. studenoga. Moralo se krenuti u berbu jer su masline i tamo gdje su rodile opale. I uljare su se bile pripremile za rani početak prerade. Ali u nekim slučajevima uzalud! Urod je tako slab u odnosu na ranije godine da se gotovo nema što prerađivati. Gotovo se ne pamti tako loša godina u ovim krajevima. Nekada se trebalo i po mjesec dana ranije predbilježiti za redoslijed prerade.Nasuprot tome, zamislite uljara Olma uopće neće raditi ove godine. Kažu, nema predbilježbi za preradu pa nema smisla pokretati pogon.Uljara Olikom je pokrenula pogon i preradila od nekoliko maslinara male količine maslina. No to je tek da ne propadne maslinarima i ono malo što su ubrali. Već danas kako su nam rekli u Olikoma uljara ne radi, nema maslina. Tek kad se nešto skupi, preradit će to.Tako je to ove godine kažu naši stari –loše i za maslinare i za uljare jer je slabo maslina na cijelom Makarskom primorju. Bit će bolje do godine, maslina nikada ne izdaje,samo je treba njegovati, dodaju stručnjaci.

J.Glučina